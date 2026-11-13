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Коксующийся уголь в портах Дальнего Востока в октябре подорожал на 1,19%

Коксующийся уголь в портах Дальнего Востока в октябре подорожал на 1,19% - 13.11.2026, ПРАЙМ

Коксующийся уголь в портах Дальнего Востока в октябре подорожал на 1,19%

Индекс цен на коксующийся уголь в октябре увеличился в месячном выражении на 1,19% в портах Дальнего Востока - до 149,91 доллара за тонну, следует из данных... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T16:44+0300

2026-11-13T16:44+0300

2026-11-13T16:44+0300

дальний восток

северо-запад

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Индекс цен на коксующийся уголь в октябре увеличился в месячном выражении на 1,19% в портах Дальнего Востока - до 149,91 доллара за тонну, следует из данных Петербургской биржи. Кроме того, по итогам предшествующего месяца подорожал энергетический уголь калорийностью 5500 ккал/кг - на 2,24%, до 104,22 доллара за тонну. Индекс цен на уголь с калорийностью 6000 ккал/кг вырос на 6,22% - до 120,7 доллара, с калорийностью 6500 ккал/кг - увеличился на 10,79%, до 139,35 доллара. Стоимость энергетического угля в портах Северо-Запада в октябре выросла на 10,92% и составила 97,63 доллара за тонну. В марте торговая площадка заявила, что приступила к расчету индексов цен угля, которые отражают ежемесячную динамику и фактический средневзвешенный уровень цен энергетического и коксующегося угля на основных направлениях экспорта - в портах Северо-Запада, Юга и Дальнего Востока.

дальний восток

северо-запад

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дальний восток, северо-запад