Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коксующийся уголь в портах Дальнего Востока в октябре подорожал на 1,19% - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/spb-875211381.html
Коксующийся уголь в портах Дальнего Востока в октябре подорожал на 1,19%
Коксующийся уголь в портах Дальнего Востока в октябре подорожал на 1,19% - 13.11.2026, ПРАЙМ
Коксующийся уголь в портах Дальнего Востока в октябре подорожал на 1,19%
Индекс цен на коксующийся уголь в октябре увеличился в месячном выражении на 1,19% в портах Дальнего Востока - до 149,91 доллара за тонну, следует из данных... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T16:44+0300
2026-11-13T16:44+0300
дальний восток
северо-запад
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/1d/860048823_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_784385efafbecbf09d3e67f181d0ee8c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Индекс цен на коксующийся уголь в октябре увеличился в месячном выражении на 1,19% в портах Дальнего Востока - до 149,91 доллара за тонну, следует из данных Петербургской биржи. Кроме того, по итогам предшествующего месяца подорожал энергетический уголь калорийностью 5500 ккал/кг - на 2,24%, до 104,22 доллара за тонну. Индекс цен на уголь с калорийностью 6000 ккал/кг вырос на 6,22% - до 120,7 доллара, с калорийностью 6500 ккал/кг - увеличился на 10,79%, до 139,35 доллара. Стоимость энергетического угля в портах Северо-Запада в октябре выросла на 10,92% и составила 97,63 доллара за тонну. В марте торговая площадка заявила, что приступила к расчету индексов цен угля, которые отражают ежемесячную динамику и фактический средневзвешенный уровень цен энергетического и коксующегося угля на основных направлениях экспорта - в портах Северо-Запада, Юга и Дальнего Востока.
дальний восток
северо-запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/1d/860048823_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db74d6fb47cf25f1a30bed469fafb803.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дальний восток, северо-запад
Дальний Восток, Северо-Запад
16:44 13.11.2026
 
Коксующийся уголь в портах Дальнего Востока в октябре подорожал на 1,19%

СПБ биржа: коксующийся уголь в октябре подорожал на 1,19% в портах ДФО

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазгрузка угля в порту
Разгрузка угля в порту - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Индекс цен на коксующийся уголь в октябре увеличился в месячном выражении на 1,19% в портах Дальнего Востока - до 149,91 доллара за тонну, следует из данных Петербургской биржи.
Кроме того, по итогам предшествующего месяца подорожал энергетический уголь калорийностью 5500 ккал/кг - на 2,24%, до 104,22 доллара за тонну.
Индекс цен на уголь с калорийностью 6000 ккал/кг вырос на 6,22% - до 120,7 доллара, с калорийностью 6500 ккал/кг - увеличился на 10,79%, до 139,35 доллара.
Стоимость энергетического угля в портах Северо-Запада в октябре выросла на 10,92% и составила 97,63 доллара за тонну.
В марте торговая площадка заявила, что приступила к расчету индексов цен угля, которые отражают ежемесячную динамику и фактический средневзвешенный уровень цен энергетического и коксующегося угля на основных направлениях экспорта - в портах Северо-Запада, Юга и Дальнего Востока.
 
Дальний ВостокСеверо-Запад
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала