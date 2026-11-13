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Основателя Nvidia вызвали на заседание конгресса из-за шпионского скандала - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Основателя Nvidia вызвали на заседание конгресса из-за шпионского скандала
Основателя Nvidia вызвали на заседание конгресса из-за шпионского скандала - 13.11.2026, ПРАЙМ
Основателя Nvidia вызвали на заседание конгресса из-за шпионского скандала
Три комитета палаты представителей США вызвали основателя Nvidia Дженсена Хуанга на закрытое заседание для дачи показаний из-за шпионского скандала, сообщает... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:05+0300
2026-11-13T11:13+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Три комитета палаты представителей США вызвали основателя Nvidia Дженсена Хуанга на закрытое заседание для дачи показаний из-за шпионского скандала, сообщает телеканал CNN. В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для Китая. "Три комитета палаты представителей США направили совместное письмо бывшему генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу, вызвав его на закрытое заседание, которое состоится 1 декабря", - говорится в сообщении. По данным телеканала, в случае отказа добровольно дать показания они вызовут его повесткой в обязательном порядке. Как отмечается, письмо было отправлено председателями комитетов по разведке и международным отношениям, а также специального комитета по Китаю. Согласно информации телеканала, комитеты возглавляются республиканской партией. МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о якобы китайском шпионаже в контексте дела Nvidia.
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мировая экономика, китай, сша, кнр, nvidia, cnn, мид кнр
Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Nvidia, CNN, МИД КНР
11:05 13.11.2026 (обновлено: 11:13 13.11.2026)
 
Основателя Nvidia вызвали на заседание конгресса из-за шпионского скандала

CNN: основателя Nvidia вызвали на закрытое заседание в конгрессе из-за шпионского скандала

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Три комитета палаты представителей США вызвали основателя Nvidia Дженсена Хуанга на закрытое заседание для дачи показаний из-за шпионского скандала, сообщает телеканал CNN.
В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для Китая.
"Три комитета палаты представителей США направили совместное письмо бывшему генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу, вызвав его на закрытое заседание, которое состоится 1 декабря", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, в случае отказа добровольно дать показания они вызовут его повесткой в обязательном порядке.
Как отмечается, письмо было отправлено председателями комитетов по разведке и международным отношениям, а также специального комитета по Китаю. Согласно информации телеканала, комитеты возглавляются республиканской партией.
МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о якобы китайском шпионаже в контексте дела Nvidia.
 
Мировая экономикаКИТАЙСШАКНРNvidiaCNNМИД КНР
 
 
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