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Основателя Nvidia вызвали на заседание конгресса из-за шпионского скандала

Основателя Nvidia вызвали на заседание конгресса из-за шпионского скандала - 13.11.2026, ПРАЙМ

Основателя Nvidia вызвали на заседание конгресса из-за шпионского скандала

Три комитета палаты представителей США вызвали основателя Nvidia Дженсена Хуанга на закрытое заседание для дачи показаний из-за шпионского скандала, сообщает... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T11:05+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Три комитета палаты представителей США вызвали основателя Nvidia Дженсена Хуанга на закрытое заседание для дачи показаний из-за шпионского скандала, сообщает телеканал CNN. В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для Китая. "Три комитета палаты представителей США направили совместное письмо бывшему генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу, вызвав его на закрытое заседание, которое состоится 1 декабря", - говорится в сообщении. По данным телеканала, в случае отказа добровольно дать показания они вызовут его повесткой в обязательном порядке. Как отмечается, письмо было отправлено председателями комитетов по разведке и международным отношениям, а также специального комитета по Китаю. Согласно информации телеканала, комитеты возглавляются республиканской партией. МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о якобы китайском шпионаже в контексте дела Nvidia.

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мировая экономика, китай, сша, кнр, nvidia, cnn, мид кнр