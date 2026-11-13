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"Win or loss": рынки прогнозов стали инструментом влияния на выборах США

"Win or loss": рынки прогнозов стали инструментом влияния на выборах США - 13.11.2026, ПРАЙМ

"Win or loss": рынки прогнозов стали инструментом влияния на выборах США

Рынки прогнозов резко выросли в популярности после победы в суде платформы Kalshi в 2024 году и стали влиятельным инструментом для прогнозирования выборов,... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:02+0300

2026-11-13T13:02+0300

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Рынки прогнозов резко выросли в популярности после победы в суде платформы Kalshi в 2024 году и стали влиятельным инструментом для прогнозирования выборов, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, все больше СМИ используют котировки рынков в реальном времени в своем освещении, а некоторые заключили сделки с Kalshi или Polymarket. "Сегодня пользователи Kalshi и Polymarket обсуждают все — от того, выиграют ли San Francisco 49ers Супербоул, до того, подтвердит ли федеральное правительство существование инопланетян к концу 2028 года", — говорится в материале. Ежемесячный номинальный объем обеих платформ составлял 4,5 миллиарда долларов в октябре 2024 года, а два года спустя превысил 100 миллиардов. На неделе промежуточных выборов 2026 года рынки выборов на Kalshi и офшорной Polymarket составили номинальный объем в 1,4 миллиарда долларов.По данным издания, рынки прогнозов имеют преимущества перед опросами: они реагируют на события в реальном времени, а участники заинтересованы в правильном прогнозе, а не в выражении предпочтений. Анализ Университета Вандербильта показал, что рынки Polymarket были успешнее опросов в прогнозировании исхода президентских выборов 2024 года, особенно в колеблющихся штатах. Однако, как отмечает агентство, информации пока недостаточно, чтобы заключить, превосходят ли рынки другие инструменты прогнозирования: "С момента выхода рынков прогнозов в мейнстрим прошло лишь ограниченное количество выборов".Отдельная проблема — уязвимость неликвидных рынков к манипуляциям. "Одна ставка менее 100 тысяч долларов может сдвинуть 99% из 15 тысяч промежуточных избирательных рынков США, которые Bellwether отслеживал в середине октября 2026 года, как минимум на 5 процентных пунктов", — отмечает Bloomberg. Кроме того, по данным Bellwether, почти 60% рынков, на которые ссылались СМИ за 30 дней с сентября по октябрь 2026 года, не имели необходимой ликвидности для надежной отчетности. Представитель Kalshi возражает: "Неправильно оцененные рынки — это как свободные деньги, лежащие на земле", — ссылаясь на исследование, где крупная покупка контрактов кратковременно подняла цену, но торговля вернула ее за девять секунд. Отдельно Kalshi оштрафовал трех политических кандидатов, сделавших ставки на собственные выборы, и запретил одному из них работу на платформе на пять лет.

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