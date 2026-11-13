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Структуры ОИС могут поддержать строительство АЭС в мусульманских странах

Структуры ОИС могут поддержать строительство АЭС в мусульманских странах - 13.11.2026, ПРАЙМ

Структуры ОИС могут поддержать строительство АЭС в мусульманских странах

Структуры Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут оказывать поддержку строительству атомных электростанций в мусульманских странах, сообщил глава... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T18:23+0300

2026-11-13T18:23+0300

2026-11-13T18:23+0300

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Структуры Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут оказывать поддержку строительству атомных электростанций в мусульманских странах, сообщил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов. При ОИС, отметил он, действует ряд самостоятельных организаций, созданных по решениям ее конференций: в частности, Исламский банк развития, Исламский центр по профессионально-техническому обучению и исследованиям и Исламский фонд научно-технического развития. "Исламский банк развития мог бы стать одним из финансовых институтов для предоставления финансирования для проектов по сооружению АЭС", - сказал муфтий на сессии "Сооружение АЭС: возможности для локальной промышленности" конференции World Atomic Days в Турции. Исламский центр по профессионально-техническому обучению и исследованиям, по его словам, мог бы выполнять роль своего рода координатора при подготовке высококвалифицированных кадров для стран-участниц и проведении исследовательских программ на базе исследовательских центров, расположенных в ОИС. "Исламский фонд научно-технического развития мог бы оказывать поддержку странам-участницам в развитии атомной науки и технологий", – добавил муфтий. Интерес к атомной энергетике в странах ОИС повышается, отметил он.

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