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Структуры ОИС могут поддержать строительство АЭС в мусульманских странах - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Структуры ОИС могут поддержать строительство АЭС в мусульманских странах
Структуры ОИС могут поддержать строительство АЭС в мусульманских странах - 13.11.2026, ПРАЙМ
Структуры ОИС могут поддержать строительство АЭС в мусульманских странах
Структуры Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут оказывать поддержку строительству атомных электростанций в мусульманских странах, сообщил глава... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:23+0300
2026-11-13T18:23+0300
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турция
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Структуры Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут оказывать поддержку строительству атомных электростанций в мусульманских странах, сообщил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов. При ОИС, отметил он, действует ряд самостоятельных организаций, созданных по решениям ее конференций: в частности, Исламский банк развития, Исламский центр по профессионально-техническому обучению и исследованиям и Исламский фонд научно-технического развития. "Исламский банк развития мог бы стать одним из финансовых институтов для предоставления финансирования для проектов по сооружению АЭС", - сказал муфтий на сессии "Сооружение АЭС: возможности для локальной промышленности" конференции World Atomic Days в Турции. Исламский центр по профессионально-техническому обучению и исследованиям, по его словам, мог бы выполнять роль своего рода координатора при подготовке высококвалифицированных кадров для стран-участниц и проведении исследовательских программ на базе исследовательских центров, расположенных в ОИС. "Исламский фонд научно-технического развития мог бы оказывать поддержку странам-участницам в развитии атомной науки и технологий", – добавил муфтий. Интерес к атомной энергетике в странах ОИС повышается, отметил он.
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россия, турция
РОССИЯ, ТУРЦИЯ
18:23 13.11.2026
 
Структуры ОИС могут поддержать строительство АЭС в мусульманских странах

Крганов: структуры ОИС могут оказывать поддержку строительству АЭС в мусульманских странах

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Структуры Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут оказывать поддержку строительству атомных электростанций в мусульманских странах, сообщил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
При ОИС, отметил он, действует ряд самостоятельных организаций, созданных по решениям ее конференций: в частности, Исламский банк развития, Исламский центр по профессионально-техническому обучению и исследованиям и Исламский фонд научно-технического развития.
"Исламский банк развития мог бы стать одним из финансовых институтов для предоставления финансирования для проектов по сооружению АЭС", - сказал муфтий на сессии "Сооружение АЭС: возможности для локальной промышленности" конференции World Atomic Days в Турции.
Исламский центр по профессионально-техническому обучению и исследованиям, по его словам, мог бы выполнять роль своего рода координатора при подготовке высококвалифицированных кадров для стран-участниц и проведении исследовательских программ на базе исследовательских центров, расположенных в ОИС.
"Исламский фонд научно-технического развития мог бы оказывать поддержку странам-участницам в развитии атомной науки и технологий", – добавил муфтий.
Интерес к атомной энергетике в странах ОИС повышается, отметил он.
 
РОССИЯТУРЦИЯ
 
 
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