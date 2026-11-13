https://1prime.ru/20261113/sud--875204272.html

Суд взыскал с ПСБ 670 тысяч рублей в пользу управляющих "ОР Групп"

Суд взыскал с ПСБ 670 тысяч рублей в пользу управляющих "ОР Групп" - 13.11.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с ПСБ 670 тысяч рублей в пользу управляющих "ОР Групп"

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ПАО "ОР Групп", головной структуры OR Group (ранее называлась "Обувь России"), взыскал с банка ПСБ вознаграждение... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:16+0300

2026-11-13T14:16+0300

2026-11-13T14:16+0300

финансы

банки

россия

новосибирск

псб

or group

сбербанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875204272.jpg?1794568611

МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ПАО "ОР Групп", головной структуры OR Group (ранее называлась "Обувь России"), взыскал с банка ПСБ вознаграждение временного и конкурсного управляющих в общем размере около 670 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд в июне по заявлению конкурсного управляющего Алексея Болоцкого прекратил дело о банкротстве "ОР Групп" из-за отсутствия денег на продолжение процедуры банкротства. К этому моменту перед Болоцким и его предшественником, временным управляющим Алексеем Яковлевым, имелась задолженность по выплатам им фиксированной части вознаграждения. По закону в случае отсутствия средств на процедуру банкротства у должника эти расходы несет заявитель по делу о банкротстве. В данном случае суд взыскал с ПСБ в пользу управляющих долги по вознаграждению, а также их судебные расходы. Суд признал ПАО "ОР Групп" банкротом и открыл в компании конкурсное производство в июле прошлого года. Начальная процедура банкротства – наблюдение – была введена в ноябре 2023 года по заявлению ПСБ. В реестр требований кредиторов тогда были включены требования кредитной организации в размере более 1,7 миллиарда рублей. Согласно материалам первого собрания кредиторов, за время наблюдения в реестр были включены требования в общем размере около 8,4 миллиарда рублей. Крупнейшими кредиторами тогда были - помимо ПСБ с требованиями на сумму около 2,3 миллиарда рублей - представляющее владельцев облигаций OR Group ООО "Регион Финанс" (с требованиями около 4,8 миллиарда рублей), а также Сбербанк (более 1,3 миллиарда). OR Group была основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. Компания выпускала обувь, развивала маркетплейс westfalika.ru, экосистему сервисов и управляла сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. В 2017 году компания провела IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и модном рынке. Московская биржа с мая 2023 года прекратила торги акциями OR Group.

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, новосибирск, псб, or group, сбербанк