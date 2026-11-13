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Суд в Петербурге взыскал со стримера Мафани долг за рекламу

Суд в Петербурге взыскал со стримера Мафани долг за рекламу - 13.11.2026, ПРАЙМ

Суд в Петербурге взыскал со стримера Мафани долг за рекламу

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Роскомнадзора взыскал чуть больше 15 тысяч рублей с популярного стримера и видеоблогера... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:33+0300

2026-11-13T09:33+0300

2026-11-13T09:43+0300

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Роскомнадзора взыскал чуть больше 15 тысяч рублей с популярного стримера и видеоблогера Мафани (настоящее имя – Владислав Калюка), говорится в материалах, изученных РИА Новости. Суд удовлетворил заявление ведомства о выдаче судебного приказа на такую сумму. С ответчика взыскана задолженность по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете. Кроме погашения долга Мафаня должен будет выплатить в бюджет 8 тысяч рублей госпошлины. Распространители онлайн-рекламы в России с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от своего квартального дохода, полученного от услуг распространения такой рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей. Сборы предназначены для господдержки разработчиков российского программного обеспечения. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений осуществляет Роскомнадзор. Ранее ведомство подало несколько десятков исков и таких заявлений к известным блогерам. Ответчиками были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер и певица Настя Кош, бывший футболист сборной России Федор Смолов и другие. Калюка имеет аккаунты в Twitch, VK, TikTok, Youtube, Steam, Telegram, а также записывает музыкальные треки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , роскомнадзор, twitch, tiktok