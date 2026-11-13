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Суд начал второе банкротство экс-топа "Норникеля" Финского

Суд начал второе банкротство экс-топа "Норникеля" Финского - 13.11.2026, ПРАЙМ

Суд начал второе банкротство экс-топа "Норникеля" Финского

Арбитражный суд Москвы по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России ввел начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - в отношении... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T12:03+0300

2026-11-13T12:03+0300

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России ввел начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - в отношении уехавшего в США бывшего одного из руководителей компании "Норильский никель" Максима Финского, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Этот же суд в январе 2023 года завершил процедуру реализации имущества Финского в рамках первого дела о его банкротстве, возбужденного в 2019 году. В том деле в реестр требований кредиторов Финского были включены требования трех кредиторов на общую сумму более 3,2 миллиарда рублей и погашены требования непоименованного залогового кредитора в размере свыше 2,3 миллиарда (73,14%). В реестре были крупные требования двух иностранных компаний – связанной с бизнесменом Михаилом Прохоровым Daselina Investments Ltd на сумму около 2,7 миллиарда рублей и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Leansa Limited - на сумму около 574 миллионов. Leansa впоследствии уступила права требования в пользу Daselina. На торги были выставлены дом площадью около 2,6 тысячи квадратных метров в Подмосковье, оснащенный системой управления "Умный дом", домашним кинотеатром, профессиональной кухней, тренажерами, а также два земельных участка площадью около 2,6 гектара. При начальной цене лота более 2,7 миллиарда рублей имущество, по данным Федресурса, приобрело ООО "Группа Онэксим" за 2,3 миллиарда. Также выставлялись на продажу автомобили Финского – Toyota Land Cruiser 100, Lexus LS460, Maybach 62, Porsche Сarrera, Ferrari 360, Bentley Continental, Chevrolet Lanos и универсальный погрузчик Avant 528. Суд в первом деле о банкротстве установил, что Финский вместе с женой и детьми проживает в городе Майами, штат Флорида. По итогам процедуры суд освободил Финского от дальнейшего исполнения имеющихся обязательств. В марте 2015 года Таганский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере определил Финского, на тот момент члена совета директоров и владельца 1% акций компании "Интергео", входящей в группу "Онэксим", под домашний арест. Однако уже через несколько дней бизнесмен нарушил меру пресечения и скрылся.

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бизнес, финансы, московская область, подмосковье, москва, федресурс, toyota camry, chevrolet