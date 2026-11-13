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Суд 25 мая рассмотрит вопрос о завершении банкротства банка "Клиентский" - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Суд 25 мая рассмотрит вопрос о завершении банкротства банка "Клиентский"
Суд 25 мая рассмотрит вопрос о завершении банкротства банка "Клиентский" - 13.11.2026, ПРАЙМ
Суд 25 мая рассмотрит вопрос о завершении банкротства банка "Клиентский"
Арбитражный суд Москвы назначил на 25 мая рассмотрение вопроса о завершении банкротства рухнувшего в 2015 году банка "Клиентский", чьими клиентами,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:32+0300
2026-11-13T13:32+0300
бизнес
банки
финансы
москва
латвия
верховный суд
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 25 мая рассмотрение вопроса о завершении банкротства рухнувшего в 2015 году банка "Клиентский", чьими клиентами, пострадавшими из-за банкротства, были, в частности, известный актер и режиссер Олег Табаков (умер в 2018 году) и его жена актриса Марина Зудина. "Назначить рассмотрение вопроса о возможности завершения конкурсного производства на 25.05.2027 года", - говорится в судебном акте, с которым ознакомилось РИА Новости. ЦБ отозвал лицензию у "Клиентского" в июле 2015 года. По величине активов на 1 июня 2015 года банк занимал 200-е место в российской банковской системе. Решением Арбитражного суда Москвы от 14 октября 2015 года был признан банкротом. Следственный комитет расследовал хищение у банка более 100 миллионов рублей экс-членом совета директоров Александром Кленовским, который также контролировал 17,8% кредитной организации, и его экс-председателями правления Андреем Лопатовым и Ильей Волосевичем. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко в 2019 году говорила, что дело в отношении Кленовского передано в суд, а два других фигуранта объявлены в международный розыск. В 2018 году Волосевич просил в Латвии статус беженца. В 2023 году Верховный суд России согласился с двумя нижестоящими арбитражными судами, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов взыскали убытки банка "Клиентский" в размере более 8,7 миллиарда рублей, более 15,6 миллиона долларов и около 11,9 миллиона евро с Лопатова и Волосевича.
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192
40
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бизнес, банки, финансы, москва, латвия, верховный суд, агентство по страхованию вкладов
Бизнес, Банки, Финансы, МОСКВА, ЛАТВИЯ, Верховный суд, Агентство по страхованию вкладов
13:32 13.11.2026
 
Суд 25 мая рассмотрит вопрос о завершении банкротства банка "Клиентский"

Суд 25 мая рассмотрит вопрос о завершении банкротства рухнувшего банка "Клиентский"

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 25 мая рассмотрение вопроса о завершении банкротства рухнувшего в 2015 году банка "Клиентский", чьими клиентами, пострадавшими из-за банкротства, были, в частности, известный актер и режиссер Олег Табаков (умер в 2018 году) и его жена актриса Марина Зудина.
"Назначить рассмотрение вопроса о возможности завершения конкурсного производства на 25.05.2027 года", - говорится в судебном акте, с которым ознакомилось РИА Новости.
ЦБ отозвал лицензию у "Клиентского" в июле 2015 года. По величине активов на 1 июня 2015 года банк занимал 200-е место в российской банковской системе. Решением Арбитражного суда Москвы от 14 октября 2015 года был признан банкротом.
Следственный комитет расследовал хищение у банка более 100 миллионов рублей экс-членом совета директоров Александром Кленовским, который также контролировал 17,8% кредитной организации, и его экс-председателями правления Андреем Лопатовым и Ильей Волосевичем. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко в 2019 году говорила, что дело в отношении Кленовского передано в суд, а два других фигуранта объявлены в международный розыск. В 2018 году Волосевич просил в Латвии статус беженца.
В 2023 году Верховный суд России согласился с двумя нижестоящими арбитражными судами, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов взыскали убытки банка "Клиентский" в размере более 8,7 миллиарда рублей, более 15,6 миллиона долларов и около 11,9 миллиона евро с Лопатова и Волосевича.
 
БизнесБанкиФинансыМОСКВАЛАТВИЯВерховный судАгентство по страхованию вкладов
 
 
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