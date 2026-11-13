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Три экс-главы "Югры" подали кассацию на решение по долгам банка

Три экс-главы "Югры" подали кассацию на решение по долгам банка - 13.11.2026, ПРАЙМ

Три экс-главы "Югры" подали кассацию на решение по долгам банка

Три бывших руководителя банка "Югра", чьи жалобы на привлечение к субсидиарной ответственности по долгам банка, оцениваемым примерно в 173,6 миллиарда рублей,... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:59+0300

2026-11-13T13:59+0300

2026-11-13T13:59+0300

финансы

россия

москва

алексей хотин

агентство по страхованию вкладов

югра

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Три бывших руководителя банка "Югра", чьи жалобы на привлечение к субсидиарной ответственности по долгам банка, оцениваемым примерно в 173,6 миллиарда рублей, не стал рассматривать Девятый арбитражный апелляционный суд, подали кассационные жалобы на его решение, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Кассации бывшего предправления Дмитрия Шиляева, экс-члена совета директоров Алексея Нефедова и директора московского филиала Нины Черновой в конце октября поступили в Арбитражный суд Москвы. Они будут переданы для рассмотрения в Арбитражный суд Московского округа. Арбитражный суд Москвы в июне по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности экс-бенефициара "Югры" Алексея Хотина, Шиляева, Нефедова, Чернову, а также еще одного экс-предправления Юрия Гусева. Они были признаны виновными в совершении действий, причинивших вред банку и повлекших его банкротство, и в непринятии мер по предотвращению банкротства. Шиляев, Нефедов и Чернова обжаловали судебный акт первой инстанции, но апелляционный суд не принял жалобы к рассмотрению из-за неправильных реквизитов, указанных ими в документах на уплату госпошлины. Девятый арбитражный апелляционный суд 8 октября рассмотрел только жалобу АСВ, просившего привлечь к субсидиарной ответственности остальных ответчиков, указанных в его заявлении, - еще 15 физлиц и компания "Комплексные инвестиции". Суд оставил жалобу без удовлетворения, определение первой инстанции – без изменения. Ранее Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в виде ареста активов в пределах около 173,6 миллиарда рублей Хотина, Шиляева и Гусева. Из конкретного имущества в судебном акте поименовано только машиноместо на улице Кашенкин Луг в Москве кадастровой стоимостью около 1,2 миллиона рублей. Замоскворецкий суд в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственный комитет РФ расследует в отношении Хотина еще одно дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.

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