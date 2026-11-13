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Верховный суд отменил привлечение Шрайбера к ответственности по долгам РЭБа - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Верховный суд отменил привлечение Шрайбера к ответственности по долгам РЭБа
Верховный суд отменил привлечение Шрайбера к ответственности по долгам РЭБа - 13.11.2026, ПРАЙМ
Верховный суд отменил привлечение Шрайбера к ответственности по долгам РЭБа
Верховный суд России согласился с нижестоящей инстанцией, которая отправила на новое рассмотрение заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T14:53+0300
2026-11-13T14:53+0300
банки
финансы
россия
москва
агентство по страхованию вкладов
асв
верховный суд
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Верховный суд России согласился с нижестоящей инстанцией, которая отправила на новое рассмотрение заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам Росэнергобанка (РЭБ), оцениваемым примерно в 33 миллиарда рублей, девяти его бывших контролирующих лиц и отменила привлечение одного из экс-предправления Марка Шрайбера. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Олег Шилохвост, изучив кассационную жалобу АСВ, не нашел оснований для пересмотра июльского постановления арбитражного суда Московского округа. Арбитражный суд Москвы в апреле 2025 года признал ответственными за крах РЭБа его бенефициаров Константина Шварца и Артема Хенкина, председателей правления Марию Павлик и Виталия Сухова, членов правления Михаила Боголюбского и Марию Маклакову, вице-президента Сергея Брагнебуна, члена совета директоров Генади Гордона, директора Южной дирекции Веру Батракову и других (всего – 15 человек). Как отмечалось в сообщении АСВ, "также были привлечены к ответственности их пособники при реализации схем по выводу активов из банка", а потенциальный размер ответственности составляет 33 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами, уточняло АСВ. В сообщении также говорилось, что основаниями для привлечения бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из Росэнергобанка. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале этого года подтвердил субсидиарную ответственность 15 лиц и добавил к ним Шрайбера. Однако окружной суд судебные акты частично отменил. Вопрос об ответственности Павлик, Боголюбского, Батраковой, а также формально не входивших в органы управления, как сказано в судебных актах, Кирилла Никитина, Виталия Макарова-Святохина, Анны Этери, Светланы Евстюниной, Владимира Криштопа и Константина Онищенко будет заново рассмотрен арбитражным судом Москвы. Заявление АСВ поступило в суд еще в 2020 году. Агентство просило привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 33,5 миллиарда рублей 19 ответчиков, которых оно считало контролировавшими банк лицами. Росэнергобанк был лишен лицензии в апреле 2017 года. В июне того же года его признали банкротом.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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банки, финансы, россия, москва, агентство по страхованию вкладов, асв, верховный суд
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Верховный суд
14:53 13.11.2026
 
Верховный суд отменил привлечение Шрайбера к ответственности по долгам РЭБа

Верховный суд поддержал привлечение экс-топов РЭБа к субсидиарной ответственности

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Верховный суд России согласился с нижестоящей инстанцией, которая отправила на новое рассмотрение заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам Росэнергобанка (РЭБ), оцениваемым примерно в 33 миллиарда рублей, девяти его бывших контролирующих лиц и отменила привлечение одного из экс-предправления Марка Шрайбера.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Олег Шилохвост, изучив кассационную жалобу АСВ, не нашел оснований для пересмотра июльского постановления арбитражного суда Московского округа.
Арбитражный суд Москвы в апреле 2025 года признал ответственными за крах РЭБа его бенефициаров Константина Шварца и Артема Хенкина, председателей правления Марию Павлик и Виталия Сухова, членов правления Михаила Боголюбского и Марию Маклакову, вице-президента Сергея Брагнебуна, члена совета директоров Генади Гордона, директора Южной дирекции Веру Батракову и других (всего – 15 человек).
Как отмечалось в сообщении АСВ, "также были привлечены к ответственности их пособники при реализации схем по выводу активов из банка", а потенциальный размер ответственности составляет 33 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами, уточняло АСВ.
В сообщении также говорилось, что основаниями для привлечения бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из Росэнергобанка.
Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале этого года подтвердил субсидиарную ответственность 15 лиц и добавил к ним Шрайбера. Однако окружной суд судебные акты частично отменил.
Вопрос об ответственности Павлик, Боголюбского, Батраковой, а также формально не входивших в органы управления, как сказано в судебных актах, Кирилла Никитина, Виталия Макарова-Святохина, Анны Этери, Светланы Евстюниной, Владимира Криштопа и Константина Онищенко будет заново рассмотрен арбитражным судом Москвы.
Заявление АСВ поступило в суд еще в 2020 году. Агентство просило привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 33,5 миллиарда рублей 19 ответчиков, которых оно считало контролировавшими банк лицами. Росэнергобанк был лишен лицензии в апреле 2017 года. В июне того же года его признали банкротом.
 
БанкиФинансыРОССИЯМОСКВААгентство по страхованию вкладовАСВВерховный суд
 
 
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