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Эстонка получила срок за провоз в Россию сковородок и фильтров для кофе
Эстонка получила срок за провоз в Россию сковородок и фильтров для кофе - 13.11.2026, ПРАЙМ
Эстонка получила срок за провоз в Россию сковородок и фильтров для кофе
Суд в Эстонии приговорил 62-летнюю жительницу республики к четырехмесячному условному сроку заключения за попытки вывезти в Россию две сковородки, 50 евро и... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T15:21+0300
2026-11-13T15:21+0300
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Суд в Эстонии приговорил 62-летнюю жительницу республики к четырехмесячному условному сроку заключения за попытки вывезти в Россию две сковородки, 50 евро и кофейные фильтры, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. "Вируский уездный суд на этой неделе приговорил 62-летнюю женщину к четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год за неоднократные попытки нарушить санкции Евросоюза", - говорится в сообщении. По данным СМИ, в феврале 2026 года при досмотре багажа женщины таможенники у нее обнаружили две новые алюминиевые сковородки IKEA Hemlagad, в марте при очередном пересечении границы с РФ в кошельке женщины обнаружили купюру номиналом 50 евро, а в октябре на эстонском пограничном пункте Койдула в багаже нашли шесть упаковок кофейных фильтров. Экспорт этих товаров в Россию запрещен санкциями ЕС. По данным ERR, ранее обвиняемая уже была наказана в административном порядке за попытку нарушения санкций, поэтому суд назначил ей уголовное наказание в виде четырехмесячного условного срока. Суд также постановил конфисковать и уничтожить две сковородки и кофейные фильтры, а обнаруженные 50 евро конфисковать в пользу государства. Кроме того, женщина должна выплатить одну тысячу евро судебных расходов. Накануне ERR сообщала, что суд в Эстонии приговорил местного жителя к трем месяцам лишения свободы условно за попытку ввоза в Эстонию шести кусков детского мыла, а также за попытку вывоза в Россию пары тактической обуви.
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общество , мировая экономика, эстония, ес
Общество , Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, ЕС
Эстонка получила срок за провоз в Россию сковородок и фильтров для кофе
Эстонка получила срок за провоз в Россию сковородок и фильтров для кофе
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Суд в Эстонии приговорил 62-летнюю жительницу республики к четырехмесячному условному сроку заключения за попытки вывезти в Россию две сковородки, 50 евро и кофейные фильтры, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
"Вируский уездный суд на этой неделе приговорил 62-летнюю женщину к четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год за неоднократные попытки нарушить санкции Евросоюза"
, - говорится в сообщении.
По данным СМИ, в феврале 2026 года при досмотре багажа женщины таможенники у нее обнаружили две новые алюминиевые сковородки IKEA Hemlagad, в марте при очередном пересечении границы с РФ в кошельке женщины обнаружили купюру номиналом 50 евро, а в октябре на эстонском пограничном пункте Койдула в багаже нашли шесть упаковок кофейных фильтров. Экспорт этих товаров в Россию запрещен санкциями ЕС. По данным ERR, ранее обвиняемая уже была наказана в административном порядке за попытку нарушения санкций, поэтому суд назначил ей уголовное наказание в виде четырехмесячного условного срока.
Суд также постановил конфисковать и уничтожить две сковородки и кофейные фильтры, а обнаруженные 50 евро конфисковать в пользу государства. Кроме того, женщина должна выплатить одну тысячу евро судебных расходов.
Накануне ERR сообщала, что суд в Эстонии
приговорил местного жителя к трем месяцам лишения свободы условно за попытку ввоза в Эстонию шести кусков детского мыла, а также за попытку вывоза в Россию пары тактической обуви.