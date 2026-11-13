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Верховный суд объяснил подсудность дела о банкротстве должника

Верховный суд объяснил подсудность дела о банкротстве должника - 13.11.2026, ПРАЙМ

Верховный суд объяснил подсудность дела о банкротстве должника

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России пришла к выводу, что рассматривать дело о банкротстве гражданина-должника должен суд того... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T17:47+0300

2026-11-13T17:47+0300

2026-11-13T17:47+0300

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России пришла к выводу, что рассматривать дело о банкротстве гражданина-должника должен суд того региона, где находится центр его экономических и иных интересов, сообщили в пресс-службе Верховного суда. Вопрос о подсудности дела возник при банкротстве зарегистрированного в Еврейской автономной области бизнесмена Михаила Слипенчука. Фактически он проживает в Москве, и в Москве же, как указали кредиторы, находится его "центр экономических интересов". Арбитражный суд Москвы в марте этого года по заявлению банка ПСБ возбудил дело о банкротстве Слипенчука, не вернувшего банку более 1,8 миллиарда рублей, но уже в мае по ходатайству должника передал его в суд Еврейской автономной области. Суд сослался на справку МВД, что Слипенчук зарегистрирован в Приамурье с 2023 года. Между тем, в соответствии с законом дела о банкротстве рассматриваются судами по месту регистрации должника. Апелляционная инстанция поддержала первую, после чего ПСБ обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Банк заявил, что Слипенчук фактически живет в Москве, где у него находится "центр экономических интересов", а регистрация в Еврейской автономной области, по мнению банка, "сделана для манипулирования подсудностью". ПСБ указал, что должник участвует в капитале и руководит рядом расположенных в Москве компаний – "Спектр", "Донская, 13", "ГК "Метрополь" и другими. Он также заведует кафедрой рационального природопользования географического факультета МГУ. Судья ВС РФ Сергей Самуйлов, изучив кассацию ПСБ, отметил, что цель закона, установившего подсудность дел о банкротстве гражданина по месту его жительства, - "создание благоприятных условий для быстрого и правильного разрешения дела как для должника, так и для его кредиторов, поскольку в этом регионе, как правило, сосредоточены основные экономические интересы указанных лиц, здесь же находится имущество должника или его значительная часть". Если же действительное место жительства не соответствует данным регистрационного учета и имеются основания полагать о манипулировании подсудностью, дело о банкротстве такого должника подлежит рассмотрению арбитражным судом по действительному месту жительства, подчеркнул судья. Коллегия, рассмотрев в пятницу жалобу ПСБ, согласилась с банком. "ВС поддержал позицию кредитора, указав, что нижестоящие инстанции не учли центр экономических интересов должника. Дело о банкротстве Михаила Слипенчука подлежит рассмотрению в арбитражном суде Москвы", - говорится в сообщении пресс-службы.

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банки, финансы, россия, москва, приамурье, псб, верховный суд, мвд