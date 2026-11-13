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Европейские города призвали запретить продажу сигарет с фильтром - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Европейские города призвали запретить продажу сигарет с фильтром
Европейские города призвали запретить продажу сигарет с фильтром - 13.11.2026, ПРАЙМ
Европейские города призвали запретить продажу сигарет с фильтром
Крупные европейские города призвали Евросоюз запретить продажу сигарет с фильтром, сообщает Politico. По мнению муниципалитетов, пластиковые окурки вредят... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T16:46+0300
2026-11-13T16:46+0300
табак
бизнес
гаага
брюссель
мюнхен
politico
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british american tobacco
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Крупные европейские города призвали Евросоюз запретить продажу сигарет с фильтром, сообщает Politico. По мнению муниципалитетов, пластиковые окурки вредят здоровью граждан и остаются главным источником мусора на городских улицах.К кампании No Plastic Filter, которую ведет муниципалитет Гааги, присоединились Брюссель, Мюнхен, Дублин, Генуя и ряд городов Бельгии, Германии, Чехии, Венгрии и Литвы. Участники считают, что действующие в ЕС схемы расширенной ответственности производителей, по которым табачные компании оплачивают уборку, не снизили загрязнение."На окурки приходится ошеломляющие 30% всего мусора в Брюсселе. Эти отходы не только портят и ухудшают облик города, но и создают чрезвычайную нагрузку на коммунальные службы", — заявил олдермен Брюсселя по вопросам городской чистоты Анас Бен Абдельмумен. Ежегодные расходы Гааги на уборку окурков, по оценке заммэра Изабель Брудерс, составляют около 2 миллионов евро.Сторонники запрета рассчитывают на пересмотр Еврокомиссией директивы о табачной продукции и директивы об одноразовом пластике. Первая позволяет запретить фильтры, вторая — как минимум содержащийся в них пластик. Брюссель и Гаага настаивают на запрете всех фильтров независимо от материала, иначе производители смогут обойти ограничения, заменив пластик другими столь же вредными материалами.Табачная отрасль возражает. По словам представителя British American Tobacco Натана Джонса, безопасных сигарет не бывает, но фильтры снижают воздействие ряда токсичных веществ и помогают соблюдать нормы ЕС по выбросам. Ассоциация Tobacco Europe, представляющая интересы табачного бизнеса, предлагает сосредоточиться на проведении информационных компаний и эффективном соблюдении действующих "антимусорных" правил.
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табак, бизнес, гаага, брюссель, мюнхен, politico, ес, british american tobacco
табак, Бизнес, Гаага, Брюссель, Мюнхен, Politico, ЕС, British American Tobacco
16:46 13.11.2026
 
Европейские города призвали запретить продажу сигарет с фильтром

Европейские города призвали ЕС запретить продажу сигарет с фильтром

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Крупные европейские города призвали Евросоюз запретить продажу сигарет с фильтром, сообщает Politico. По мнению муниципалитетов, пластиковые окурки вредят здоровью граждан и остаются главным источником мусора на городских улицах.
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К кампании No Plastic Filter, которую ведет муниципалитет Гааги, присоединились Брюссель, Мюнхен, Дублин, Генуя и ряд городов Бельгии, Германии, Чехии, Венгрии и Литвы. Участники считают, что действующие в ЕС схемы расширенной ответственности производителей, по которым табачные компании оплачивают уборку, не снизили загрязнение.
"На окурки приходится ошеломляющие 30% всего мусора в Брюсселе. Эти отходы не только портят и ухудшают облик города, но и создают чрезвычайную нагрузку на коммунальные службы", — заявил олдермен Брюсселя по вопросам городской чистоты Анас Бен Абдельмумен.
Ежегодные расходы Гааги на уборку окурков, по оценке заммэра Изабель Брудерс, составляют около 2 миллионов евро.
Сторонники запрета рассчитывают на пересмотр Еврокомиссией директивы о табачной продукции и директивы об одноразовом пластике. Первая позволяет запретить фильтры, вторая — как минимум содержащийся в них пластик. Брюссель и Гаага настаивают на запрете всех фильтров независимо от материала, иначе производители смогут обойти ограничения, заменив пластик другими столь же вредными материалами.
Табачная отрасль возражает. По словам представителя British American Tobacco Натана Джонса, безопасных сигарет не бывает, но фильтры снижают воздействие ряда токсичных веществ и помогают соблюдать нормы ЕС по выбросам.
Ассоциация Tobacco Europe, представляющая интересы табачного бизнеса, предлагает сосредоточиться на проведении информационных компаний и эффективном соблюдении действующих "антимусорных" правил.
 
табакБизнесГаагаБрюссельМюнхенPoliticoЕСBritish American Tobacco
 
 
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