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Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии
Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии - 13.11.2026, ПРАЙМ
Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии
Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии в рамках проекта CASA-1000, сообщает пресс-служба министерства энергетики и водных ресурсов... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:57+0300
2026-11-13T10:00+0300
мировая экономика
таджикистан
средняя азия
казахстан
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ДУШАНБЕ, 13 ноя – ПРАЙМ. Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии в рамках проекта CASA-1000, сообщает пресс-служба министерства энергетики и водных ресурсов республики. Энергосистема, о которой идет речь, представляет собой параллельно работающую систему, объединяющую энергетические ресурсы Казахстана, Киргизии и Узбекистана. "Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума выступил с докладом в нижней палате парламента. Важными инициативами были названы реализация регионального проекта CASA-1000, строительство линии электропередачи "Юг - Север", а также работы по подключению северной части энергетической системы страны к единой энергетической системе Центральной Азии", - говорится в сообщении. По словам министра, строительство крупнейшего энергетического проекта - Рогунской ГЭС - завершено на 70%. Запуск третьего агрегата запланирован на 2027 год.
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мировая экономика, таджикистан, средняя азия, казахстан
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Средняя Азия, КАЗАХСТАН
09:57 13.11.2026 (обновлено: 10:00 13.11.2026)
 
Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии

Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии в рамках проекта CASA-1000

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ДУШАНБЕ, 13 ноя – ПРАЙМ. Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии в рамках проекта CASA-1000, сообщает пресс-служба министерства энергетики и водных ресурсов республики.
Энергосистема, о которой идет речь, представляет собой параллельно работающую систему, объединяющую энергетические ресурсы Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
"Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума выступил с докладом в нижней палате парламента. Важными инициативами были названы реализация регионального проекта CASA-1000, строительство линии электропередачи "Юг - Север", а также работы по подключению северной части энергетической системы страны к единой энергетической системе Центральной Азии", - говорится в сообщении.
По словам министра, строительство крупнейшего энергетического проекта - Рогунской ГЭС - завершено на 70%. Запуск третьего агрегата запланирован на 2027 год.
 
Мировая экономикаТАДЖИКИСТАНСредняя АзияКАЗАХСТАН
 
 
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