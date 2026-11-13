https://1prime.ru/20261113/tadzhikistan-875189037.html

Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии

Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии - 13.11.2026, ПРАЙМ

Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии

Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии в рамках проекта CASA-1000, сообщает пресс-служба министерства энергетики и водных ресурсов... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:57+0300

2026-11-13T09:57+0300

2026-11-13T10:00+0300

мировая экономика

таджикистан

средняя азия

казахстан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875189037.jpg?1794553233

ДУШАНБЕ, 13 ноя – ПРАЙМ. Таджикистан подключится к единой энергосистеме Средней Азии в рамках проекта CASA-1000, сообщает пресс-служба министерства энергетики и водных ресурсов республики. Энергосистема, о которой идет речь, представляет собой параллельно работающую систему, объединяющую энергетические ресурсы Казахстана, Киргизии и Узбекистана. "Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума выступил с докладом в нижней палате парламента. Важными инициативами были названы реализация регионального проекта CASA-1000, строительство линии электропередачи "Юг - Север", а также работы по подключению северной части энергетической системы страны к единой энергетической системе Центральной Азии", - говорится в сообщении. По словам министра, строительство крупнейшего энергетического проекта - Рогунской ГЭС - завершено на 70%. Запуск третьего агрегата запланирован на 2027 год.

таджикистан

средняя азия

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, таджикистан, средняя азия, казахстан