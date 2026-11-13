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В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли ограничения на полеты - 13.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:08+0300
2026-11-13T09:08+0300
2026-11-13T09:08+0300
бизнес
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росавиация
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Тамбов ("Донское"), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропортах Тамбова и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов