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Иркутскую ТЭЦ-10 исключили из списка проектов модернизации ТЭС

Иркутскую ТЭЦ-10 исключили из списка проектов модернизации ТЭС - 13.11.2026, ПРАЙМ

Иркутскую ТЭЦ-10 исключили из списка проектов модернизации ТЭС

Правительство России исключило из списка проектов модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) Иркутскую ТЭЦ-10, принадлежащую ООО "Байкальская энергетическая... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:47+0300

2026-11-13T13:47+0300

2026-11-13T13:47+0300

россия

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России исключило из списка проектов модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) Иркутскую ТЭЦ-10, принадлежащую ООО "Байкальская энергетическая компания" (входит в "Эн+"), следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации. Согласно документу, правительство РФ исключило из перечня компаний, прошедших отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод), "Байкальскую энергетическую компанию". Этой компании принадлежит Иркутская ТЭЦ-10, которая и была заявлена в качестве генерирующего объекта, участвующего в программе КОММод. На Иркутской ТЭЦ-10, согласно распоряжению правительства от 2021 года, на энергоблоке №4 планировалась комплексная замена конденсационной паровой турбины без изменения установленной мощности в 150 МВт. Ввод объекта в эксплуатацию планировался 1 декабря 2026 года. Программа конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации (КОММод) реализуется в России с 2019 года с целью привлечь инвестиции в обновление действующих ТЭС за счет модернизации устаревшего оборудования. Отобранные конкурсной комиссией наиболее эффективные проекты получают господдержку: генерирующие компании за счет спецнадбавки для промышленных потребителей получают дополнительные платежи, что позволяет окупить инвестиции.

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