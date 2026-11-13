Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торги по Кипчакскому участку недр в Челябинской области несостоялись - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/torgi--875204605.html
Торги по Кипчакскому участку недр в Челябинской области несостоялись
Торги по Кипчакскому участку недр в Челябинской области несостоялись - 13.11.2026, ПРАЙМ
Торги по Кипчакскому участку недр в Челябинской области несостоялись
Ни одна из компаний не проявила интереса к Кипчакскому участку недр с прогнозными ресурсами марганцевых руд в Челябинской области, торги признаны... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T14:20+0300
2026-11-13T14:20+0300
россия
челябинская область
роснедра
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875204605.jpg?1794568830
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ни одна из компаний не проявила интереса к Кипчакскому участку недр с прогнозными ресурсами марганцевых руд в Челябинской области, торги признаны несостоявшимися, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Роснедра выставили на аукцион этот участок в сентябре с начальной ценой в 172 миллиона рублей. Лицензия предоставлялась на 25 лет. Площадь участка составляет 4,23 квадратного километра. "Признать несостоявшимся аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи марганцевых руд на участке недр Кипчакский в Челябинской области, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе", - сказано в протоколе рассмотрения заявок. Прогнозные ресурсы окисленных марганцевых руд по категории Р1 оцениваются здесь в 11,2 миллиона тонн со средним содержанием марганца 15,67%, следует из приложения к приказу Уралнедр.
челябинская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, челябинская область, роснедра
РОССИЯ, Челябинская область, Роснедра
14:20 13.11.2026
 
Торги по Кипчакскому участку недр в Челябинской области несостоялись

Торги по Кипчакскому участку недр в Челябинской области признаны несостоявшимися

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ни одна из компаний не проявила интереса к Кипчакскому участку недр с прогнозными ресурсами марганцевых руд в Челябинской области, торги признаны несостоявшимися, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Роснедра выставили на аукцион этот участок в сентябре с начальной ценой в 172 миллиона рублей. Лицензия предоставлялась на 25 лет. Площадь участка составляет 4,23 квадратного километра.
"Признать несостоявшимся аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи марганцевых руд на участке недр Кипчакский в Челябинской области, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе", - сказано в протоколе рассмотрения заявок.
Прогнозные ресурсы окисленных марганцевых руд по категории Р1 оцениваются здесь в 11,2 миллиона тонн со средним содержанием марганца 15,67%, следует из приложения к приказу Уралнедр.
 
РОССИЯЧелябинская областьРоснедра
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала