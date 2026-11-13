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Торги по Кипчакскому участку недр в Челябинской области несостоялись

Торги по Кипчакскому участку недр в Челябинской области несостоялись - 13.11.2026, ПРАЙМ

Торги по Кипчакскому участку недр в Челябинской области несостоялись

Ни одна из компаний не проявила интереса к Кипчакскому участку недр с прогнозными ресурсами марганцевых руд в Челябинской области, торги признаны... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:20+0300

2026-11-13T14:20+0300

2026-11-13T14:20+0300

россия

челябинская область

роснедра

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ни одна из компаний не проявила интереса к Кипчакскому участку недр с прогнозными ресурсами марганцевых руд в Челябинской области, торги признаны несостоявшимися, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Роснедра выставили на аукцион этот участок в сентябре с начальной ценой в 172 миллиона рублей. Лицензия предоставлялась на 25 лет. Площадь участка составляет 4,23 квадратного километра. "Признать несостоявшимся аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи марганцевых руд на участке недр Кипчакский в Челябинской области, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе", - сказано в протоколе рассмотрения заявок. Прогнозные ресурсы окисленных марганцевых руд по категории Р1 оцениваются здесь в 11,2 миллиона тонн со средним содержанием марганца 15,67%, следует из приложения к приказу Уралнедр.

челябинская область

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россия, челябинская область, роснедра