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СМИ: Трамп призвал экс-главу Nvidia продолжать бороться за свою должность - 13.11.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп призвал экс-главу Nvidia продолжать бороться за свою должность
СМИ: Трамп призвал экс-главу Nvidia продолжать бороться за свою должность - 13.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: Трамп призвал экс-главу Nvidia продолжать бороться за свою должность
Президент США Дональд Трамп призывал экс-главу американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга продолжать бороться за свою должность в телефонном... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T04:43+0300
2026-11-13T04:43+0300
технологии
мировая экономика
сша
китай
кнр
дональд трамп
nvidia
new york times
мид кнр
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призывал экс-главу американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга продолжать бороться за свою должность в телефонном разговоре незадолго до отставки Хуанга, пишет газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием разговора. "Президент Трамп позвонил Дженсену Хуангу во вторник, до того, как глава Nvidia ушел в отставку на фоне стремительно разрастающегося шпионского скандала, и призвал его продолжать бороться за свою должность", - говорится в публикации. В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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технологии, мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, nvidia, new york times, мид кнр
Технологии, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Nvidia, New York Times, МИД КНР
04:43 13.11.2026
 
СМИ: Трамп призвал экс-главу Nvidia продолжать бороться за свою должность

NYT: Трамп призвал экс-главу Nvidia Хуанга продолжать бороться за свою должность

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призывал экс-главу американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга продолжать бороться за свою должность в телефонном разговоре незадолго до отставки Хуанга, пишет газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием разговора.
"Президент Трамп позвонил Дженсену Хуангу во вторник, до того, как глава Nvidia ушел в отставку на фоне стремительно разрастающегося шпионского скандала, и призвал его продолжать бороться за свою должность", - говорится в публикации.
В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАКИТАЙКНРДональд ТрампNvidiaNew York TimesМИД КНР
 
 
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