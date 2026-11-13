https://1prime.ru/20261113/tramp-875183481.html

СМИ: Трамп призвал экс-главу Nvidia продолжать бороться за свою должность

СМИ: Трамп призвал экс-главу Nvidia продолжать бороться за свою должность - 13.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Трамп призвал экс-главу Nvidia продолжать бороться за свою должность

Президент США Дональд Трамп призывал экс-главу американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга продолжать бороться за свою должность в телефонном... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T04:43+0300

2026-11-13T04:43+0300

2026-11-13T04:43+0300

технологии

мировая экономика

сша

китай

кнр

дональд трамп

nvidia

new york times

мид кнр

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875183481.jpg?1794534208

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призывал экс-главу американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга продолжать бороться за свою должность в телефонном разговоре незадолго до отставки Хуанга, пишет газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием разговора. "Президент Трамп позвонил Дженсену Хуангу во вторник, до того, как глава Nvidia ушел в отставку на фоне стремительно разрастающегося шпионского скандала, и призвал его продолжать бороться за свою должность", - говорится в публикации. В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

сша

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, nvidia, new york times, мид кнр