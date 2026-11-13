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Трамп заявил, что Дженсен Хуанг "проходит через ад" - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что Дженсен Хуанг "проходит через ад"
Трамп заявил, что Дженсен Хуанг "проходит через ад" - 13.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Дженсен Хуанг "проходит через ад"
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава компании Nvidia Дженсен Хуанг "проходит через ад" из-за скандала вокруг его любовной жизни и подозрений в... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T04:46+0300
2026-11-13T04:46+0300
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава компании Nvidia Дженсен Хуанг "проходит через ад" из-за скандала вокруг его любовной жизни и подозрений в связях с предполагаемой китайской шпионкой. "Я разговаривал с ним (Хуангом - ред.) вчера. Он проходит через ад", – сказал Трамп в интервью телеведущему и политическому комментатору Стивену Смиту. Он также выразил мнение, что предприниматель "так или иначе встанет на ноги". При этом американский лидер отметил, что причастность Элис Хуанг, состоявшей в романтических отношениях с бывшим главой компании, к китайской разведке до сих пор не доказана. По словам Трампа, если бы женщину не подозревали в шпионаже, возможно, для Дженсена Хуанга все сложилось бы иначе. В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является информатором для китайских правительственных структур. Ранее Дженсен Хуанг признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а агентство Рейтер в четверг сообщило, что бывший глава Nvidia состоял в интимных отношениях с еще одной сотрудницей компании.
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россия, сша, китай, кнр, дональд трамп, nvidia, мид китая, мид кнр
РОССИЯ, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Nvidia, МИД Китая, МИД КНР
04:46 13.11.2026
 
Трамп заявил, что Дженсен Хуанг "проходит через ад"

Трамп заявил, что бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг "проходит через ад"

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава компании Nvidia Дженсен Хуанг "проходит через ад" из-за скандала вокруг его любовной жизни и подозрений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.
"Я разговаривал с ним (Хуангом - ред.) вчера. Он проходит через ад", – сказал Трамп в интервью телеведущему и политическому комментатору Стивену Смиту.
Он также выразил мнение, что предприниматель "так или иначе встанет на ноги".
При этом американский лидер отметил, что причастность Элис Хуанг, состоявшей в романтических отношениях с бывшим главой компании, к китайской разведке до сих пор не доказана. По словам Трампа, если бы женщину не подозревали в шпионаже, возможно, для Дженсена Хуанга все сложилось бы иначе.
В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является информатором для китайских правительственных структур.
Ранее Дженсен Хуанг признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а агентство Рейтер в четверг сообщило, что бывший глава Nvidia состоял в интимных отношениях с еще одной сотрудницей компании.
 
РОССИЯСШАКИТАЙКНРДональд ТрампNvidiaМИД КитаяМИД КНР
 
 
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