https://1prime.ru/20261113/tramp-875183569.html

Трамп заявил, что Дженсен Хуанг "проходит через ад"

Трамп заявил, что Дженсен Хуанг "проходит через ад" - 13.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Дженсен Хуанг "проходит через ад"

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава компании Nvidia Дженсен Хуанг "проходит через ад" из-за скандала вокруг его любовной жизни и подозрений в... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T04:46+0300

2026-11-13T04:46+0300

2026-11-13T04:46+0300

россия

сша

китай

кнр

дональд трамп

nvidia

мид китая

мид кнр

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875183569.jpg?1794534393

ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава компании Nvidia Дженсен Хуанг "проходит через ад" из-за скандала вокруг его любовной жизни и подозрений в связях с предполагаемой китайской шпионкой. "Я разговаривал с ним (Хуангом - ред.) вчера. Он проходит через ад", – сказал Трамп в интервью телеведущему и политическому комментатору Стивену Смиту. Он также выразил мнение, что предприниматель "так или иначе встанет на ноги". При этом американский лидер отметил, что причастность Элис Хуанг, состоявшей в романтических отношениях с бывшим главой компании, к китайской разведке до сих пор не доказана. По словам Трампа, если бы женщину не подозревали в шпионаже, возможно, для Дженсена Хуанга все сложилось бы иначе. В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является информатором для китайских правительственных структур. Ранее Дженсен Хуанг признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а агентство Рейтер в четверг сообщило, что бывший глава Nvidia состоял в интимных отношениях с еще одной сотрудницей компании.

сша

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, китай, кнр, дональд трамп, nvidia, мид китая, мид кнр