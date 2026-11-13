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Трамп объяснил затягивание конфликта с Ираном - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Трамп объяснил затягивание конфликта с Ираном
Трамп объяснил затягивание конфликта с Ираном - 13.11.2026, ПРАЙМ
Трамп объяснил затягивание конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы немедленно покончить с Ираном в военном плане, однако действует более сдержанно и не спешит с разгромом Тегерана... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T08:25+0300
2026-11-13T08:26+0300
иран
сша
дональд трамп
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы немедленно покончить с Ираном в военном плане, однако действует более сдержанно и не спешит с разгромом Тегерана по просьбе Саудовской Аравии и других государств Персидского залива. "Я мог бы закончить это немедленно. По просьбе стран, которые я стремлюсь защитить, мы действуем немного дольше, немного более цивилизованно. Саудовская Аравия попросила меня: пожалуйста, просто оставьте все как есть на некоторое время", - сказал Трамп в интервью телеведущему и политическому комментатору Стивену Смиту, отвечая на вопрос о том, почему США до сих пор не покончили с Ираном, хотя сам президент ранее заявлял о способности сделать это. По словам главы Белого дома, выжидательную позицию наряду с Эр-Риядом предпочитают Катар, Кувейт, ОАЭ и Бахрейн. Американский лидер добавил, что прислушался к союзникам, хотя и не уверен, что полностью согласен с таким подходом. Трамп в среду выразил надежду, что Америке больше не придется ничего разрушать в Иране. При этом в четверг он заявил, что США не нужна сделка с Ираном. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий. Иран настаивает на том, что Ормузский пролив закрыт для судоходства, при этом США говорят об обратном.
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иран, сша, дональд трамп, саудовская аравия
ИРАН, США, Дональд Трамп, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
08:25 13.11.2026 (обновлено: 08:26 13.11.2026)
 
Трамп объяснил затягивание конфликта с Ираном

Трамп объяснил затягивание конфликта с Ираном просьбой Саудовской Аравии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы немедленно покончить с Ираном в военном плане, однако действует более сдержанно и не спешит с разгромом Тегерана по просьбе Саудовской Аравии и других государств Персидского залива.
"Я мог бы закончить это немедленно. По просьбе стран, которые я стремлюсь защитить, мы действуем немного дольше, немного более цивилизованно. Саудовская Аравия попросила меня: пожалуйста, просто оставьте все как есть на некоторое время", - сказал Трамп в интервью телеведущему и политическому комментатору Стивену Смиту, отвечая на вопрос о том, почему США до сих пор не покончили с Ираном, хотя сам президент ранее заявлял о способности сделать это.
По словам главы Белого дома, выжидательную позицию наряду с Эр-Риядом предпочитают Катар, Кувейт, ОАЭ и Бахрейн. Американский лидер добавил, что прислушался к союзникам, хотя и не уверен, что полностью согласен с таким подходом.
Трамп в среду выразил надежду, что Америке больше не придется ничего разрушать в Иране. При этом в четверг он заявил, что США не нужна сделка с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.
Иран настаивает на том, что Ормузский пролив закрыт для судоходства, при этом США говорят об обратном.
 
ИРАНСШАДональд ТрампСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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