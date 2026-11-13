https://1prime.ru/20261113/tsb-875201832.html

ЦБ готовит законопроект о стандартах работы "долговых консультантов"

ЦБ готовит законопроект о стандартах работы "долговых консультантов" - 13.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ готовит законопроект о стандартах работы "долговых консультантов"

Сейчас Банк России вместе с рынком готовит законопроект, который на законодательном уровне закрепит стандарты работы "долговых консультантов", сообщил... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:35+0300

2026-11-13T13:35+0300

2026-11-13T13:35+0300

финансы

банки

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875201832.jpg?1794566105

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сейчас Банк России вместе с рынком готовит законопроект, который на законодательном уровне закрепит стандарты работы "долговых консультантов", сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. "Мы, насколько вы помните, сделали, как первый шаг, такой этический кодекс, который был совместно принят или одобрен банками и, собственно, долговыми консультантами", - сказала он, в кулуарах конференции "Фокус на клиента". "Мы говорим, есть рынок долговых консультантов, а есть рынок недобросовестных долговых консультантов. Это "раздолжнители". И сейчас мы действительно готовим законопроект, вернее, рынок его готовит, и мы поддерживаем, который бы ввел эти требования не только на уровне этических стандартов, но и на уровне определенных законодательных", - добавил зампред. По его словам, должен появиться реестр таких консультантов. "Наверное, в этом реестре должны быть определенные требования к их профессиональному уровню, учитываться и их репутация", - уточнил Мамута. Также Банк России в этом законе хочет закрепить правила невозможности авансовой оплаты их услуг. "Мы хотим, чтобы эта однонаправленная модель "иди в банкротство, спиши долги" превратилась в модель "мы поможем тебе найти наилучшее решение", - добавил зампред. По его словам, сейчас тот эксперимент, который уже некоторые долговые консультанты начали с банками, говорит о том, что такая модель может работать. "И сейчас в этой связке возможно, я имею ввиду, кредитор, долговой консультант и человек, получится выйти на какой-то новый уровень взаимодействия в общих интересах", - заключил он. Банк России ранее отмечал, что "раздолжнители" - это недобросовестные компании, которые обещают быстро и навсегда избавить человека от долгов. Они предоставляют заемщикам неполную или недостоверную информацию о своих услугах, а также об условиях и последствиях процедур банкротства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россии