https://1prime.ru/20261113/tsb-875202670.html
В ЦБ призвали к прозрачным условиям рассрочки от застройщика
В ЦБ призвали к прозрачным условиям рассрочки от застройщика - 13.11.2026, ПРАЙМ
В ЦБ призвали к прозрачным условиям рассрочки от застройщика
Условия рассрочки от застройщика на покупку недвижимости должны быть прозрачными, размер штрафов ограниченным, а также важно урегулировать вопрос права... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:53+0300
2026-11-13T13:53+0300
2026-11-13T13:53+0300
недвижимость
финансы
банки
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875202670.jpg?1794567201
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Условия рассрочки от застройщика на покупку недвижимости должны быть прозрачными, размер штрафов ограниченным, а также важно урегулировать вопрос права собственности, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"Мы действительно давно занимаемся этой проблематикой. Вы знаете, что доля квартир, продаваемых в рассрочку от застройщика, достаточно велика. Она стала сейчас чуть поменьше, но все равно мы имеем дело с новым экономическим явлением, которое уже не исчезнет", - сказал он в кулуарах конференции "Фокус на клиента"26", отвечая на вопрос об итогах обсуждения условий рассрочки от застройщика с Минстроем.
Зампред напомнил главную позицию Банка России, которая отражается в защите каждого клиента. Поэтому важно, чтобы в такой рассрочке существовало ограничение размера штрафных санкций, а также были прозрачные условия.
По его словам, также важно урегулировать вопрос с передачей права собственности на квартиру, находящуюся в рассрочке. "То есть в нашем понимании, в тот момент, когда дом сдан в эксплуатацию, собственность переходит к покупателю, а у кредиторов, в данном случае кредитором является застройщик, возникает залог, то есть право требования", - уточнил зампред.
Также Мамута отметил важность передачи информации об этом долге в бюро кредитных историй (БКИ). "Поскольку он, как правило, крупный и относительно долгосрочный", - заключил зампред.
Ранее Минстрой подготовил законопроект, регулирующий вопросы предоставления застройщиками длительной рассрочки дольщикам, когда выплаты продолжаются после ввода дома в эксплуатацию. В этом случае предполагается, что квартира до погашения долга будет оставаться в залоге у девелопера. Дата последнего платежа не должна быть позже трех лет с момента получения разрешения на ввод. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, финансы, банки, банк россии
Недвижимость, Финансы, Банки, Банк России
В ЦБ призвали к прозрачным условиям рассрочки от застройщика
Зампред ЦБ Мамута: условия рассрочки на покупку недвижимости должны быть прозрачными
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Условия рассрочки от застройщика на покупку недвижимости должны быть прозрачными, размер штрафов ограниченным, а также важно урегулировать вопрос права собственности, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"Мы действительно давно занимаемся этой проблематикой. Вы знаете, что доля квартир, продаваемых в рассрочку от застройщика, достаточно велика. Она стала сейчас чуть поменьше, но все равно мы имеем дело с новым экономическим явлением, которое уже не исчезнет", - сказал он в кулуарах конференции "Фокус на клиента"26", отвечая на вопрос об итогах обсуждения условий рассрочки от застройщика с Минстроем.
Зампред напомнил главную позицию Банка России, которая отражается в защите каждого клиента. Поэтому важно, чтобы в такой рассрочке существовало ограничение размера штрафных санкций, а также были прозрачные условия.
По его словам, также важно урегулировать вопрос с передачей права собственности на квартиру, находящуюся в рассрочке. "То есть в нашем понимании, в тот момент, когда дом сдан в эксплуатацию, собственность переходит к покупателю, а у кредиторов, в данном случае кредитором является застройщик, возникает залог, то есть право требования", - уточнил зампред.
Также Мамута отметил важность передачи информации об этом долге в бюро кредитных историй (БКИ). "Поскольку он, как правило, крупный и относительно долгосрочный", - заключил зампред.
Ранее Минстрой подготовил законопроект, регулирующий вопросы предоставления застройщиками длительной рассрочки дольщикам, когда выплаты продолжаются после ввода дома в эксплуатацию. В этом случае предполагается, что квартира до погашения долга будет оставаться в залоге у девелопера. Дата последнего платежа не должна быть позже трех лет с момента получения разрешения на ввод. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.