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В ЦБ призвали к прозрачным условиям рассрочки от застройщика - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В ЦБ призвали к прозрачным условиям рассрочки от застройщика
В ЦБ призвали к прозрачным условиям рассрочки от застройщика - 13.11.2026, ПРАЙМ
В ЦБ призвали к прозрачным условиям рассрочки от застройщика
Условия рассрочки от застройщика на покупку недвижимости должны быть прозрачными, размер штрафов ограниченным, а также важно урегулировать вопрос права... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:53+0300
2026-11-13T13:53+0300
недвижимость
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Условия рассрочки от застройщика на покупку недвижимости должны быть прозрачными, размер штрафов ограниченным, а также важно урегулировать вопрос права собственности, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута. "Мы действительно давно занимаемся этой проблематикой. Вы знаете, что доля квартир, продаваемых в рассрочку от застройщика, достаточно велика. Она стала сейчас чуть поменьше, но все равно мы имеем дело с новым экономическим явлением, которое уже не исчезнет", - сказал он в кулуарах конференции "Фокус на клиента"26", отвечая на вопрос об итогах обсуждения условий рассрочки от застройщика с Минстроем. Зампред напомнил главную позицию Банка России, которая отражается в защите каждого клиента. Поэтому важно, чтобы в такой рассрочке существовало ограничение размера штрафных санкций, а также были прозрачные условия. По его словам, также важно урегулировать вопрос с передачей права собственности на квартиру, находящуюся в рассрочке. "То есть в нашем понимании, в тот момент, когда дом сдан в эксплуатацию, собственность переходит к покупателю, а у кредиторов, в данном случае кредитором является застройщик, возникает залог, то есть право требования", - уточнил зампред. Также Мамута отметил важность передачи информации об этом долге в бюро кредитных историй (БКИ). "Поскольку он, как правило, крупный и относительно долгосрочный", - заключил зампред. Ранее Минстрой подготовил законопроект, регулирующий вопросы предоставления застройщиками длительной рассрочки дольщикам, когда выплаты продолжаются после ввода дома в эксплуатацию. В этом случае предполагается, что квартира до погашения долга будет оставаться в залоге у девелопера. Дата последнего платежа не должна быть позже трех лет с момента получения разрешения на ввод. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.
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недвижимость, финансы, банки, банк россии
Недвижимость, Финансы, Банки, Банк России
13:53 13.11.2026
 
В ЦБ призвали к прозрачным условиям рассрочки от застройщика

Зампред ЦБ Мамута: условия рассрочки на покупку недвижимости должны быть прозрачными

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Условия рассрочки от застройщика на покупку недвижимости должны быть прозрачными, размер штрафов ограниченным, а также важно урегулировать вопрос права собственности, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
"Мы действительно давно занимаемся этой проблематикой. Вы знаете, что доля квартир, продаваемых в рассрочку от застройщика, достаточно велика. Она стала сейчас чуть поменьше, но все равно мы имеем дело с новым экономическим явлением, которое уже не исчезнет", - сказал он в кулуарах конференции "Фокус на клиента"26", отвечая на вопрос об итогах обсуждения условий рассрочки от застройщика с Минстроем.
Зампред напомнил главную позицию Банка России, которая отражается в защите каждого клиента. Поэтому важно, чтобы в такой рассрочке существовало ограничение размера штрафных санкций, а также были прозрачные условия.
По его словам, также важно урегулировать вопрос с передачей права собственности на квартиру, находящуюся в рассрочке. "То есть в нашем понимании, в тот момент, когда дом сдан в эксплуатацию, собственность переходит к покупателю, а у кредиторов, в данном случае кредитором является застройщик, возникает залог, то есть право требования", - уточнил зампред.
Также Мамута отметил важность передачи информации об этом долге в бюро кредитных историй (БКИ). "Поскольку он, как правило, крупный и относительно долгосрочный", - заключил зампред.
Ранее Минстрой подготовил законопроект, регулирующий вопросы предоставления застройщиками длительной рассрочки дольщикам, когда выплаты продолжаются после ввода дома в эксплуатацию. В этом случае предполагается, что квартира до погашения долга будет оставаться в залоге у девелопера. Дата последнего платежа не должна быть позже трех лет с момента получения разрешения на ввод. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.
 
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