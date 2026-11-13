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Опасные природные явления за три года повлияли на деятельность 64% компаний - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Опасные природные явления за три года повлияли на деятельность 64% компаний
Опасные природные явления за три года повлияли на деятельность 64% компаний - 13.11.2026, ПРАЙМ
Опасные природные явления за три года повлияли на деятельность 64% компаний
Опасные природные явления за последние три года повлияли на деятельность 64% организаций, которые опросил Банк России, сообщает регулятор. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:37+0300
2026-11-13T18:37+0300
финансы
россия
банки
банк россии
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Опасные природные явления за последние три года повлияли на деятельность 64% организаций, которые опросил Банк России, сообщает регулятор. "За последние 3 года опасные природные явления повлияли на деятельность 64% организаций, участвовавших в опросе Банка России. При этом даже компании, столкнувшиеся с наиболее тяжелыми последствиями, в большинстве случаев рассчитывают, что в будущем влияние на них окажется более слабым", - говорится в сообщении. Отмечается, что в условиях, когда экстремальные погодные условия возникают все чаще, это может указывать на недооценку физических климатических рисков. "Наиболее подвержено таким рискам сельское хозяйство. О воздействии опасных природных явлений сообщили почти 90% опрошенных компаний этой отрасли. Четверть таких предприятий оценили влияние как сильное или критическое. При этом среди всех участников опроса доля подобных оценок составила лишь 7%. Чаще всего компании отмечали ущерб от ливней, паводков и наводнений, снежных заносов и метелей, ураганов и сильного ветра", - уточняется в материалах. Системный подход к управлению физическими климатическими рисками пока не получил широкого распространения. Более половины респондентов сообщили, что не принимают никаких мер, уточняется в релизе регулятора. "Среди остальных наиболее распространены такие меры, как обучение персонала и изменение графиков работы в периоды непогоды. Укрепление зданий и резервирование критически важных ресурсов проводятся заметно реже. Страхование от погодных рисков применяют лишь 11% респондентов", - заключается там.
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финансы, россия, банки, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
18:37 13.11.2026
 
Опасные природные явления за три года повлияли на деятельность 64% компаний

ЦБ: опасные природные явления за три года повлияли на деятельность 64% компаний

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Опасные природные явления за последние три года повлияли на деятельность 64% организаций, которые опросил Банк России, сообщает регулятор.
"За последние 3 года опасные природные явления повлияли на деятельность 64% организаций, участвовавших в опросе Банка России. При этом даже компании, столкнувшиеся с наиболее тяжелыми последствиями, в большинстве случаев рассчитывают, что в будущем влияние на них окажется более слабым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в условиях, когда экстремальные погодные условия возникают все чаще, это может указывать на недооценку физических климатических рисков.
"Наиболее подвержено таким рискам сельское хозяйство. О воздействии опасных природных явлений сообщили почти 90% опрошенных компаний этой отрасли. Четверть таких предприятий оценили влияние как сильное или критическое. При этом среди всех участников опроса доля подобных оценок составила лишь 7%. Чаще всего компании отмечали ущерб от ливней, паводков и наводнений, снежных заносов и метелей, ураганов и сильного ветра", - уточняется в материалах.
Системный подход к управлению физическими климатическими рисками пока не получил широкого распространения. Более половины респондентов сообщили, что не принимают никаких мер, уточняется в релизе регулятора.
"Среди остальных наиболее распространены такие меры, как обучение персонала и изменение графиков работы в периоды непогоды. Укрепление зданий и резервирование критически важных ресурсов проводятся заметно реже. Страхование от погодных рисков применяют лишь 11% респондентов", - заключается там.
 
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