Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ заявил о росте проинфляционных разовых факторов в экономике - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/tsb-875219967.html
ЦБ заявил о росте проинфляционных разовых факторов в экономике
ЦБ заявил о росте проинфляционных разовых факторов в экономике - 13.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ заявил о росте проинфляционных разовых факторов в экономике
Проинфляционных разовых факторов в российской и мировой экономике в последнее время стало гораздо больше, чем раньше, отмечает Банк России. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T20:15+0300
2026-11-13T20:15+0300
финансы
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875219967.jpg?1794590113
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Проинфляционных разовых факторов в российской и мировой экономике в последнее время стало гораздо больше, чем раньше, отмечает Банк России. "Вынуждены признать, что в последнее время таких временных (краткосрочных, разовых) проинфляционных факторов и в нашей, и в мировой экономике стало гораздо больше, чем раньше. Но этот факт не означает, что центральные банки должны проводить свою политику, подразумевая, что эти шоки будут реализовываться со 100%-ной вероятностью", - говорится в Telegram-канале регулятора. В ЦБ добавили, что регулятор выбирает один, наиболее вероятный с его точки зрения, сценарий и действует по нему. А все риски идут в расчет альтернативных, менее вероятных, сценариев. "К таким сценариям мы тоже готовы", - отмечает Банк России. Иногда факторы бывает очень сложно предвидеть и заранее количественно оценить, и это тоже повод пересмотреть прогноз инфляции и учесть в решении по ставке, также указывается в сообщении. Регулятор напомнил, что общий вклад прямых и косвенных эффектов подорожания топлива в инфляцию этого года был оценен в 1,5 процентного пункта, а прогноз по инфляции на 2026 год был повышен до 7,1-7,6%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
20:15 13.11.2026
 
ЦБ заявил о росте проинфляционных разовых факторов в экономике

ЦБ: проинфляционных разовых факторов в экономике России и мира стало больше, чем раньше

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Проинфляционных разовых факторов в российской и мировой экономике в последнее время стало гораздо больше, чем раньше, отмечает Банк России.
"Вынуждены признать, что в последнее время таких временных (краткосрочных, разовых) проинфляционных факторов и в нашей, и в мировой экономике стало гораздо больше, чем раньше. Но этот факт не означает, что центральные банки должны проводить свою политику, подразумевая, что эти шоки будут реализовываться со 100%-ной вероятностью", - говорится в Telegram-канале регулятора.
В ЦБ добавили, что регулятор выбирает один, наиболее вероятный с его точки зрения, сценарий и действует по нему. А все риски идут в расчет альтернативных, менее вероятных, сценариев. "К таким сценариям мы тоже готовы", - отмечает Банк России.
Иногда факторы бывает очень сложно предвидеть и заранее количественно оценить, и это тоже повод пересмотреть прогноз инфляции и учесть в решении по ставке, также указывается в сообщении.
Регулятор напомнил, что общий вклад прямых и косвенных эффектов подорожания топлива в инфляцию этого года был оценен в 1,5 процентного пункта, а прогноз по инфляции на 2026 год был повышен до 7,1-7,6%.
 
ФинансыРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала