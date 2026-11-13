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ЦБ заявил о росте проинфляционных разовых факторов в экономике

ЦБ заявил о росте проинфляционных разовых факторов в экономике - 13.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ заявил о росте проинфляционных разовых факторов в экономике

Проинфляционных разовых факторов в российской и мировой экономике в последнее время стало гораздо больше, чем раньше, отмечает Банк России. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T20:15+0300

2026-11-13T20:15+0300

2026-11-13T20:15+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Проинфляционных разовых факторов в российской и мировой экономике в последнее время стало гораздо больше, чем раньше, отмечает Банк России. "Вынуждены признать, что в последнее время таких временных (краткосрочных, разовых) проинфляционных факторов и в нашей, и в мировой экономике стало гораздо больше, чем раньше. Но этот факт не означает, что центральные банки должны проводить свою политику, подразумевая, что эти шоки будут реализовываться со 100%-ной вероятностью", - говорится в Telegram-канале регулятора. В ЦБ добавили, что регулятор выбирает один, наиболее вероятный с его точки зрения, сценарий и действует по нему. А все риски идут в расчет альтернативных, менее вероятных, сценариев. "К таким сценариям мы тоже готовы", - отмечает Банк России. Иногда факторы бывает очень сложно предвидеть и заранее количественно оценить, и это тоже повод пересмотреть прогноз инфляции и учесть в решении по ставке, также указывается в сообщении. Регулятор напомнил, что общий вклад прямых и косвенных эффектов подорожания топлива в инфляцию этого года был оценен в 1,5 процентного пункта, а прогноз по инфляции на 2026 год был повышен до 7,1-7,6%.

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