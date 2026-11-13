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ЦБ рекомендует банкам информировать родителей об открытии счетов детям

ЦБ рекомендует банкам информировать родителей об открытии счетов детям - 13.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ рекомендует банкам информировать родителей об открытии счетов детям

Банк России рекомендует кредитным организациям при заключении договоров с несовершеннолетними клиентами информировать об этом родителей, следует из письма... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T20:18+0300

2026-11-13T20:18+0300

2026-11-13T20:24+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям при заключении договоров с несовершеннолетними клиентами информировать об этом родителей, следует из письма регулятора. ЦБ выявил, что ряд банков сообщают родителям об открытии счета несовершеннолетними исключительно при личном обращении законных представителей в подразделение. По мнению регулятора, такой способ информирования не является оптимальным, а его исключительное использование нивелирует цель получения соответствующей информации законными представителями – предупреждение вовлечения несовершеннолетних клиентов в совершение финансовых операций в противоправных целях. "Банк России рекомендует кредитным организациям при заключении с несовершеннолетними клиентами договоров, содержащих условия об открытии банковского счета и (или) о предоставлении ЭСП (электронное средство платежа - ред.), предусматривать разные способы оперативного и бесплатного информирования законных представителей, помимо личного посещения подразделения кредитной организации", - говорится в информационном письме ЦБ. "В указанных целях предлагаем обеспечить получение от законного представителя его контактных данных (например, адреса электронной почты, номера мобильного телефона) для такого информирования", - также рекомендуется в документе. Кроме того, регулятор рекомендует банкам предоставить законному представителю возможность определить лимит операции несовершеннолетнего клиента, о которой кредитная организация будет информировать законного представителя, а также возможность отказаться от такого информирования. Дети до 14 лет не могут самостоятельно открыть счет в банке, это делают за них родители. Однако подростки с 14 до 18 лет могут открыть счет, но только при наличии письменного согласия законных представителей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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