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ЦБ рекомендует банкам информировать родителей об открытии счетов детям - 13.11.2026, ПРАЙМ
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ЦБ рекомендует банкам информировать родителей об открытии счетов детям
ЦБ рекомендует банкам информировать родителей об открытии счетов детям - 13.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ рекомендует банкам информировать родителей об открытии счетов детям
Банк России рекомендует кредитным организациям при заключении договоров с несовершеннолетними клиентами информировать об этом родителей, следует из письма... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T20:18+0300
2026-11-13T20:24+0300
финансы
банки
россия
банк россии
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям при заключении договоров с несовершеннолетними клиентами информировать об этом родителей, следует из письма регулятора. ЦБ выявил, что ряд банков сообщают родителям об открытии счета несовершеннолетними исключительно при личном обращении законных представителей в подразделение. По мнению регулятора, такой способ информирования не является оптимальным, а его исключительное использование нивелирует цель получения соответствующей информации законными представителями – предупреждение вовлечения несовершеннолетних клиентов в совершение финансовых операций в противоправных целях. "Банк России рекомендует кредитным организациям при заключении с несовершеннолетними клиентами договоров, содержащих условия об открытии банковского счета и (или) о предоставлении ЭСП (электронное средство платежа - ред.), предусматривать разные способы оперативного и бесплатного информирования законных представителей, помимо личного посещения подразделения кредитной организации", - говорится в информационном письме ЦБ. "В указанных целях предлагаем обеспечить получение от законного представителя его контактных данных (например, адреса электронной почты, номера мобильного телефона) для такого информирования", - также рекомендуется в документе. Кроме того, регулятор рекомендует банкам предоставить законному представителю возможность определить лимит операции несовершеннолетнего клиента, о которой кредитная организация будет информировать законного представителя, а также возможность отказаться от такого информирования. Дети до 14 лет не могут самостоятельно открыть счет в банке, это делают за них родители. Однако подростки с 14 до 18 лет могут открыть счет, но только при наличии письменного согласия законных представителей.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
20:18 13.11.2026 (обновлено: 20:24 13.11.2026)
 
ЦБ рекомендует банкам информировать родителей об открытии счетов детям

Центробанк рекомендует банкам информировать родителей об открытии счетов детям

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям при заключении договоров с несовершеннолетними клиентами информировать об этом родителей, следует из письма регулятора.
ЦБ выявил, что ряд банков сообщают родителям об открытии счета несовершеннолетними исключительно при личном обращении законных представителей в подразделение. По мнению регулятора, такой способ информирования не является оптимальным, а его исключительное использование нивелирует цель получения соответствующей информации законными представителями – предупреждение вовлечения несовершеннолетних клиентов в совершение финансовых операций в противоправных целях.
"Банк России рекомендует кредитным организациям при заключении с несовершеннолетними клиентами договоров, содержащих условия об открытии банковского счета и (или) о предоставлении ЭСП (электронное средство платежа - ред.), предусматривать разные способы оперативного и бесплатного информирования законных представителей, помимо личного посещения подразделения кредитной организации", - говорится в информационном письме ЦБ.
"В указанных целях предлагаем обеспечить получение от законного представителя его контактных данных (например, адреса электронной почты, номера мобильного телефона) для такого информирования", - также рекомендуется в документе.
Кроме того, регулятор рекомендует банкам предоставить законному представителю возможность определить лимит операции несовершеннолетнего клиента, о которой кредитная организация будет информировать законного представителя, а также возможность отказаться от такого информирования.
Дети до 14 лет не могут самостоятельно открыть счет в банке, это делают за них родители. Однако подростки с 14 до 18 лет могут открыть счет, но только при наличии письменного согласия законных представителей.
 
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