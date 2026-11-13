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Цена биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые с 20 августа

Цена биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые с 20 августа - 13.11.2026, ПРАЙМ

Цена биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые с 20 августа

Стоимость биткоина в пятницу падает почти на 7%, и его цена опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые этой осенью, следует из данных торгов. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T07:35+0300

2026-11-13T07:35+0300

2026-11-13T07:35+0300

финансы

рынок

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу падает почти на 7%, и его цена опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые этой осенью, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.12 мск дешевеет на 6,74% за сутки - до 68 868,39 доллара. Показатель находится ниже круглой отметки в 70 тысяч долларов впервые с 20 августа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, binance