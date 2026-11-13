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Цена биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые с 20 августа - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Цена биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые с 20 августа
Цена биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые с 20 августа - 13.11.2026, ПРАЙМ
Цена биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые с 20 августа
Стоимость биткоина в пятницу падает почти на 7%, и его цена опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые этой осенью, следует из данных торгов. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T07:35+0300
2026-11-13T07:35+0300
финансы
рынок
binance
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу падает почти на 7%, и его цена опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые этой осенью, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.12 мск дешевеет на 6,74% за сутки - до 68 868,39 доллара. Показатель находится ниже круглой отметки в 70 тысяч долларов впервые с 20 августа.
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финансы, рынок, binance
Финансы, Рынок, Binance
07:35 13.11.2026
 
Цена биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые с 20 августа

Стоимость биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые этой осенью

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу падает почти на 7%, и его цена опустилась ниже 70 тысяч долларов впервые этой осенью, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.12 мск дешевеет на 6,74% за сутки - до 68 868,39 доллара.
Показатель находится ниже круглой отметки в 70 тысяч долларов впервые с 20 августа.
 
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