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Банк России планирует запустить ИИ-помощника в начале 2027 года
Банк России планирует запустить ИИ-помощника в начале 2027 года - 13.11.2026, ПРАЙМ
Банк России планирует запустить ИИ-помощника в начале 2027 года
ЦБ РФ планирует запустить банковского ИИ-помощника в начале 2027 года, готовит письмо для кредитных организаций, заявил журналистам зампред регулятора Михаил... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T14:01+0300
2026-11-13T14:01+0300
2026-11-13T14:01+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует запустить банковского ИИ-помощника в начале 2027 года, готовит письмо для кредитных организаций, заявил журналистам зампред регулятора Михаил Мамута. Ранее в рамках ПМЮФ-2026 Мамута сообщал журналистам, что Банк России работает над помощником на основе проверенного регулятором ИИ, который будет помогать россиянам обращать внимание на важные детали при заключении договоров с финансовыми организациями и платформами. Зампред ЦБ пояснял, что ИИ-помощник будет читать и анализировать договор по определенным промтам, которые верифицированы Банком России, и выдавать резюме. "Мы рассчитываем, что с нового года. Совсем скоро. Мы готовим сейчас соответствующее письмо, которое будет направлено в адрес кредитных и страховых организаций, поскольку там кроме трех продуктов банковских - это вклад, ипотека и кредитная карта - есть еще и каско. И все технологически к новому году должно быть готово для его разворачивания", - сказал он в кулуарах конференции "Фокус на клиента". Мамута напомнил, что в пилоте проекта принимали участие 10 крупнейших игроков финансового рынка. "Мы, в общем, понимаем, как он будет работать. Наша уверенность заключается в том, что те памятки, которые выдает ИИ-агент, они равноудалены от всех участников. Поэтому никто не будет находиться в преимуществе, которое ты можешь достигнуть, используя, например, свою встроенную систему. Но и никто не будет дискриминирован. Так что это абсолютно нейтральная история, устраняющая асимметрию информации", - подчеркнул Мамута. Зампред ЦБ уточнил, что помощник будет существовать не в виде отдельного приложения, а будет встроен в приложение банков и на сайты и оффлайн-каналы. "Характер будет рекомендательный, у нас хороший диалог со всеми банками", - сказал он. При этом он добавил, что ЦБ не исключает в дальнейшем возможность введения такого помощника на уровне обязательного регулирования. "Я думаю, что мы полгода потестируем его в режиме рекомендации, посмотрим на результаты уже на широкой клиентской базе и после этого как-то будем закреплять", - подытожил Мамута.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Банк России планирует запустить ИИ-помощника в начале 2027 года
Центробанк планирует запустить банковского ИИ-помощника в начале 2027 года
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует запустить банковского ИИ-помощника в начале 2027 года, готовит письмо для кредитных организаций, заявил журналистам зампред регулятора Михаил Мамута.
Ранее в рамках ПМЮФ-2026 Мамута сообщал журналистам, что Банк России
работает над помощником на основе проверенного регулятором ИИ, который будет помогать россиянам обращать внимание на важные детали при заключении договоров с финансовыми организациями и платформами. Зампред ЦБ пояснял, что ИИ-помощник будет читать и анализировать договор по определенным промтам, которые верифицированы Банком России, и выдавать резюме.
"Мы рассчитываем, что с нового года. Совсем скоро. Мы готовим сейчас соответствующее письмо, которое будет направлено в адрес кредитных и страховых организаций, поскольку там кроме трех продуктов банковских - это вклад, ипотека и кредитная карта - есть еще и каско. И все технологически к новому году должно быть готово для его разворачивания", - сказал он в кулуарах конференции "Фокус на клиента".
Мамута напомнил, что в пилоте проекта принимали участие 10 крупнейших игроков финансового рынка.
"Мы, в общем, понимаем, как он будет работать. Наша уверенность заключается в том, что те памятки, которые выдает ИИ-агент, они равноудалены от всех участников. Поэтому никто не будет находиться в преимуществе, которое ты можешь достигнуть, используя, например, свою встроенную систему. Но и никто не будет дискриминирован. Так что это абсолютно нейтральная история, устраняющая асимметрию информации", - подчеркнул Мамута.
Зампред ЦБ уточнил, что помощник будет существовать не в виде отдельного приложения, а будет встроен в приложение банков и на сайты и оффлайн-каналы.
"Характер будет рекомендательный, у нас хороший диалог со всеми банками", - сказал он.
При этом он добавил, что ЦБ не исключает в дальнейшем возможность введения такого помощника на уровне обязательного регулирования.
"Я думаю, что мы полгода потестируем его в режиме рекомендации, посмотрим на результаты уже на широкой клиентской базе и после этого как-то будем закреплять", - подытожил Мамута.