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Ставка RUONIA осталась на уровне 13,92%

Ставка RUONIA осталась на уровне 13,92% - 13.11.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA осталась на уровне 13,92%

РИА Новости. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 12 ноября, не... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:42+0300

2026-11-13T14:42+0300

2026-11-13T14:42+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. РИА Новости. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 12 ноября, не изменилась и осталась на уровне 13,92% процентного пункта, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 987,57 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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