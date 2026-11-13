https://1prime.ru/20261113/tsentrobank-875205566.html
Ставка RUONIA осталась на уровне 13,92%
Ставка RUONIA осталась на уровне 13,92% - 13.11.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA осталась на уровне 13,92%
РИА Новости. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 12 ноября, не... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T14:42+0300
2026-11-13T14:42+0300
2026-11-13T14:42+0300
финансы
банки
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/1f/860170464_0:94:3299:1950_1920x0_80_0_0_ec26f33c764bde1274aedd0db89c72b6.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. РИА Новости. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 12 ноября, не изменилась и осталась на уровне 13,92% процентного пункта, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 987,57 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/1f/860170464_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_e29e36c4425628ba434cfb5b290b0477.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA осталась на уровне 13,92%
Ставка RUONIA 12 ноября не изменилась и осталась на уровне 13,92%
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. РИА Новости. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 12 ноября, не изменилась и осталась на уровне 13,92% процентного пункта, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 987,57 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России
по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.