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Цены производителей в США в октябре выросли на 6,5%
Цены производителей в США в октябре выросли на 6,5% - 13.11.2026, ПРАЙМ
Цены производителей в США в октябре выросли на 6,5%
Цены производителей (PPI) в США в октябре выросли в годовом выражении на 6,5% после увеличения в сентябре на 6,3%, сообщило министерство труда страны. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T17:37+0300
2026-11-13T17:37+0300
2026-11-13T17:37+0300
промышленность
мировая экономика
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Цены производителей (PPI) в США в октябре выросли в годовом выражении на 6,5% после увеличения в сентябре на 6,3%, сообщило министерство труда страны.
Значение октября является самым высоким с ноября 2022 года, когда цены выросли на 7,4%, указывается в сообщении.
В месячном выражении рост в октябре составил 0,3% после увеличения на 1,4% в сентябре к августу.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовой рост на 6,6%, месячный – на 0,4%.
Базовый PPI, куда не входят цены на продовольствие, энергию и торговлю, показал рост на 4,9% в годовом выражении и на 0,5% в месячном.
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промышленность, мировая экономика, сша
Промышленность, Мировая экономика, США
Цены производителей в США в октябре выросли на 6,5%
Цены производителей в США в октябре выросли в годовом выражении на 6,5%
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Цены производителей (PPI) в США в октябре выросли в годовом выражении на 6,5% после увеличения в сентябре на 6,3%, сообщило министерство труда страны.
Значение октября является самым высоким с ноября 2022 года, когда цены выросли на 7,4%, указывается в сообщении.
В месячном выражении рост в октябре составил 0,3% после увеличения на 1,4% в сентябре к августу.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовой рост на 6,6%, месячный – на 0,4%.
Базовый PPI, куда не входят цены на продовольствие, энергию и торговлю, показал рост на 4,9% в годовом выражении и на 0,5% в месячном.