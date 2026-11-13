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Цены производителей в США в октябре выросли на 6,5%

Цены производителей в США в октябре выросли на 6,5% - 13.11.2026, ПРАЙМ

Цены производителей в США в октябре выросли на 6,5%

Цены производителей (PPI) в США в октябре выросли в годовом выражении на 6,5% после увеличения в сентябре на 6,3%, сообщило министерство труда страны. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T17:37+0300

2026-11-13T17:37+0300

2026-11-13T17:37+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Цены производителей (PPI) в США в октябре выросли в годовом выражении на 6,5% после увеличения в сентябре на 6,3%, сообщило министерство труда страны. Значение октября является самым высоким с ноября 2022 года, когда цены выросли на 7,4%, указывается в сообщении. В месячном выражении рост в октябре составил 0,3% после увеличения на 1,4% в сентябре к августу. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовой рост на 6,6%, месячный – на 0,4%. Базовый PPI, куда не входят цены на продовольствие, энергию и торговлю, показал рост на 4,9% в годовом выражении и на 0,5% в месячном.

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промышленность, мировая экономика, сша