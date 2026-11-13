https://1prime.ru/20261113/tseny-875223660.html

Биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение до 4%

Биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение до 4% - 13.11.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение до 4%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером ускорили снижение до 4%, находятся на уровне 1014 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T23:22+0300

2026-11-13T23:22+0300

2026-11-13T23:22+0300

газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875223660.jpg?1794601370

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером ускорили снижение до 4%, находятся на уровне 1014 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1090,8 доллара (+3,2%). Ценовой минимум на данный момент составляет 1020,1 доллара (-3,5%), ценовой максимум - 1106,1 доллара (+4,7%). По состоянию на 22.40 мск показатель составлял 1014,4 доллара (-4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1056,9 доллара за тысячу кубометров. С начала недели показатель подорожал на 2,5%. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 1005 долларов, что на 12% выше уровня сентября. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice