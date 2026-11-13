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Новый инвестиционный цикл предполагает увеличение доли несырьевых проектов - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Новый инвестиционный цикл предполагает увеличение доли несырьевых проектов
Новый инвестиционный цикл предполагает увеличение доли несырьевых проектов - 13.11.2026, ПРАЙМ
Новый инвестиционный цикл предполагает увеличение доли несырьевых проектов
Новый инвестиционный цикл в России предполагает увеличение доли несырьевых проектов в общем объеме инвестиций с 18,3% в 2025 году до 26,8% к 2030 году,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T20:57+0300
2026-11-13T20:57+0300
россия
александр новак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875221241.jpg?1794592666
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Новый инвестиционный цикл в России предполагает увеличение доли несырьевых проектов в общем объеме инвестиций с 18,3% в 2025 году до 26,8% к 2030 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства. В пятницу вице-премьер России Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В рамках встречи обсуждался вопрос запуска в России нового инвестиционного цикла. "Было отмечено, что в новом инвестиционном цикле запланированы качественные структурные изменения. Планируется увеличение доли несырьевых проектов с 18,3% в 2025 году до 26,8% к 2030 году, в том числе за счет таких отраслей, как машиностроение, электроника, фармацевтика, информация и связь", - говорится в сообщении. Кроме того, предполагается ускоренное развитие экономики предложения, в том числе туризма. "Инвестиции должны способствовать технологическому развитию, созданию рабочих мест и повышению качества жизни людей. Важно тщательно проработать все аспекты реализации нового цикла, а также не упускать из внимания и такие перспективные направления, как креативная экономика", - отметил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении. "Здесь сосредоточены значительные возможности для роста предпринимательства, развития регионов и реализации потенциала наших граждан", - добавил он.
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россия, александр новак
РОССИЯ, Александр Новак
20:57 13.11.2026
 
Новый инвестиционный цикл предполагает увеличение доли несырьевых проектов

Правительство: новый инвестцикл предполагает увеличение доли несырьевых проектов до 26,8%

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Новый инвестиционный цикл в России предполагает увеличение доли несырьевых проектов в общем объеме инвестиций с 18,3% в 2025 году до 26,8% к 2030 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В пятницу вице-премьер России Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В рамках встречи обсуждался вопрос запуска в России нового инвестиционного цикла.
"Было отмечено, что в новом инвестиционном цикле запланированы качественные структурные изменения. Планируется увеличение доли несырьевых проектов с 18,3% в 2025 году до 26,8% к 2030 году, в том числе за счет таких отраслей, как машиностроение, электроника, фармацевтика, информация и связь", - говорится в сообщении.
Кроме того, предполагается ускоренное развитие экономики предложения, в том числе туризма.
"Инвестиции должны способствовать технологическому развитию, созданию рабочих мест и повышению качества жизни людей. Важно тщательно проработать все аспекты реализации нового цикла, а также не упускать из внимания и такие перспективные направления, как креативная экономика", - отметил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении.
"Здесь сосредоточены значительные возможности для роста предпринимательства, развития регионов и реализации потенциала наших граждан", - добавил он.
 
РОССИЯАлександр Новак
 
 
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