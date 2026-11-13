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Цивилев и Чибис обсудили развитие энергетики Мурманской области - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Цивилев и Чибис обсудили развитие энергетики Мурманской области
Цивилев и Чибис обсудили развитие энергетики Мурманской области - 13.11.2026, ПРАЙМ
Цивилев и Чибис обсудили развитие энергетики Мурманской области
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили развитие энергетики региона, в частности вопросы газификации,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T20:30+0300
2026-11-13T20:30+0300
россия
сергей цивилев
россети
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили развитие энергетики региона, в частности вопросы газификации, прохождение осенне-зимнего периода и повышение надежности электроснабжения, сообщило Минэнерго РФ. "Сергей Цивилев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей встречи обсудили вопросы газификации, прохождение осенне-зимнего периода и повышение надежности электроснабжения региона", - говорится в сообщении. В Минэнерго РФ уточнили, что в настоящее время продолжается разработка проектной документации, по завершению которой будут определены дальнейшие шаги по газификации региона. Также в ходе встречи было отмечено, что все муниципалитеты Мурманской области получили паспорта готовности к зиме. Кроме того, сторонами обсуждалось продолжение совместной работы с компанией "Россети" по повышению надежности электросетевого комплекса региона с учетом его климатических особенностей. "Андрей Чибис доложил, что особое внимание уделяется внедрению современных решений, адаптированных к сложным арктическим условиям. В частности, рассматривается применение беспилотников для удаления наледи с проводов", - добавляется в сообщении министерства.
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россия, сергей цивилев, россети
РОССИЯ, Сергей Цивилев, Россети
20:30 13.11.2026
 
Цивилев и Чибис обсудили развитие энергетики Мурманской области

Цивилев и Чибис обсудили развитие энергетики Мурманской области

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили развитие энергетики региона, в частности вопросы газификации, прохождение осенне-зимнего периода и повышение надежности электроснабжения, сообщило Минэнерго РФ.
"Сергей Цивилев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей встречи обсудили вопросы газификации, прохождение осенне-зимнего периода и повышение надежности электроснабжения региона", - говорится в сообщении.
В Минэнерго РФ уточнили, что в настоящее время продолжается разработка проектной документации, по завершению которой будут определены дальнейшие шаги по газификации региона.
Также в ходе встречи было отмечено, что все муниципалитеты Мурманской области получили паспорта готовности к зиме.
Кроме того, сторонами обсуждалось продолжение совместной работы с компанией "Россети" по повышению надежности электросетевого комплекса региона с учетом его климатических особенностей.
"Андрей Чибис доложил, что особое внимание уделяется внедрению современных решений, адаптированных к сложным арктическим условиям. В частности, рассматривается применение беспилотников для удаления наледи с проводов", - добавляется в сообщении министерства.
 
РОССИЯСергей ЦивилевРоссети
 
 
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