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Цивилев и Чибис обсудили развитие энергетики Мурманской области

Цивилев и Чибис обсудили развитие энергетики Мурманской области - 13.11.2026, ПРАЙМ

Цивилев и Чибис обсудили развитие энергетики Мурманской области

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили развитие энергетики региона, в частности вопросы газификации,... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T20:30+0300

2026-11-13T20:30+0300

2026-11-13T20:30+0300

россия

сергей цивилев

россети

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили развитие энергетики региона, в частности вопросы газификации, прохождение осенне-зимнего периода и повышение надежности электроснабжения, сообщило Минэнерго РФ. "Сергей Цивилев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей встречи обсудили вопросы газификации, прохождение осенне-зимнего периода и повышение надежности электроснабжения региона", - говорится в сообщении. В Минэнерго РФ уточнили, что в настоящее время продолжается разработка проектной документации, по завершению которой будут определены дальнейшие шаги по газификации региона. Также в ходе встречи было отмечено, что все муниципалитеты Мурманской области получили паспорта готовности к зиме. Кроме того, сторонами обсуждалось продолжение совместной работы с компанией "Россети" по повышению надежности электросетевого комплекса региона с учетом его климатических особенностей. "Андрей Чибис доложил, что особое внимание уделяется внедрению современных решений, адаптированных к сложным арктическим условиям. В частности, рассматривается применение беспилотников для удаления наледи с проводов", - добавляется в сообщении министерства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей цивилев, россети