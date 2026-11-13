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РЭА: Турции может пригодиться опыт России в солнечной энергетике - 13.11.2026, ПРАЙМ
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РЭА: Турции может пригодиться опыт России в солнечной энергетике
РЭА: Турции может пригодиться опыт России в солнечной энергетике - 13.11.2026, ПРАЙМ
РЭА: Турции может пригодиться опыт России в солнечной энергетике
Турции может пригодиться опыт России в солнечной, ветряной и геотермальной энергетике, заявил РИА Новости генеральный директор Российского энергетического... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T05:04+0300
2026-11-13T05:04+0300
россия
турция
анталья
камчатка
оон
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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Турции может пригодиться опыт России в солнечной, ветряной и геотермальной энергетике, заявил РИА Новости генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин. "На сегодняшний день российские компании обладают соответствующими компетенциями во всех перечисленных областях, в геотермальной энергетике мы вообще одни из мировых лидеров", - заявил глава РЭА на полях климатической конференции ООН (COP31) в Анталье. Он отметил, что геотермальные станции функционируют на Камчатке, в сфере солнечной энергетики у РФ есть производство полного цикла, производство солнечных батарей с достаточно высоким уровнем КПД и с достойными ценовыми параметрами. Высокий уровень локализации наблюдается и в сфере ветроэнергетики, российские компании осваивают ветровые турбины малого класса, которые могут применяться достаточно широко, отметил Кулапин. "На сегодняшний день крайне важным, перспективным направлением является развитие малых атомных станций. Это востребовано многими островными государствами, в Юго-Восточной Азии, я думаю, что для Турции это тоже может быть актуально", - отметил Кулапин. Центральное событие года в области климатической политики, 31-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), начала работу в понедельник в турецкой Анталье, в ходе саммита 11-12 ноября ожидается участие лидеров более 100 государств. Обсуждения на форуме сосредоточены на оказании финансовой помощи наиболее пострадавшим от климатических изменений странам, зеленом энергопереходе, дискуссии ведутся по поводу инициативы Турции об увеличении доли электрификации в мире к 2035 году до 35% с нынешних 23%.
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россия, турция, анталья, камчатка, оон
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анталья, КАМЧАТКА, ООН
05:04 13.11.2026
 
РЭА: Турции может пригодиться опыт России в солнечной энергетике

Кулапин: Турции может пригодиться опыт России в солнечной и ветряной энергетике

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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Турции может пригодиться опыт России в солнечной, ветряной и геотермальной энергетике, заявил РИА Новости генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин.
"На сегодняшний день российские компании обладают соответствующими компетенциями во всех перечисленных областях, в геотермальной энергетике мы вообще одни из мировых лидеров", - заявил глава РЭА на полях климатической конференции ООН (COP31) в Анталье.
Он отметил, что геотермальные станции функционируют на Камчатке, в сфере солнечной энергетики у РФ есть производство полного цикла, производство солнечных батарей с достаточно высоким уровнем КПД и с достойными ценовыми параметрами. Высокий уровень локализации наблюдается и в сфере ветроэнергетики, российские компании осваивают ветровые турбины малого класса, которые могут применяться достаточно широко, отметил Кулапин.
"На сегодняшний день крайне важным, перспективным направлением является развитие малых атомных станций. Это востребовано многими островными государствами, в Юго-Восточной Азии, я думаю, что для Турции это тоже может быть актуально", - отметил Кулапин.
Центральное событие года в области климатической политики, 31-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), начала работу в понедельник в турецкой Анталье, в ходе саммита 11-12 ноября ожидается участие лидеров более 100 государств. Обсуждения на форуме сосредоточены на оказании финансовой помощи наиболее пострадавшим от климатических изменений странам, зеленом энергопереходе, дискуссии ведутся по поводу инициативы Турции об увеличении доли электрификации в мире к 2035 году до 35% с нынешних 23%.
 
РОССИЯТУРЦИЯАнтальяКАМЧАТКАООН
 
 
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