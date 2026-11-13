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В Туве начались проверки после обвала на Межегейском месторождении - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В Туве начались проверки после обвала на Межегейском месторождении
В Туве начались проверки после обвала на Межегейском месторождении - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Туве начались проверки после обвала на Межегейском месторождении
Прокуратура и СУСК в Туве организовали проверки после обвала горной породы на Межегейском месторождении, при котором пострадал рабочий. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:50+0300
2026-11-13T10:51+0300
промышленность
тува
ск рф
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КРАСНОЯРСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Прокуратура и СУСК в Туве организовали проверки после обвала горной породы на Межегейском месторождении, при котором пострадал рабочий. По данным республиканской прокуратуры, обвал горной породы произошел в четверг на территории угольной компания "Межегейуголь". В результате инцидента пострадал работник подрядной организации. "По поручению прокурора республики Ботвинкина Евгения Борисовича организована проверка по факту обвала горной породы на Межегейском месторождении", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при проведении горных работ и об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В следственном управлении СК России по Республике Тыва добавили, что пострадавший рабочий госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту происшествия ведомство проводит процессуальную проверку на предмет возможного нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ч. 1 ст. 217 УК РФ).
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промышленность, тува, ск рф
Промышленность, ТУВА, СК РФ
10:50 13.11.2026 (обновлено: 10:51 13.11.2026)
 
В Туве начались проверки после обвала на Межегейском месторождении

Прокуратура и СК начали проверки после обвала породы на Межегейском месторождении в Туве

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КРАСНОЯРСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Прокуратура и СУСК в Туве организовали проверки после обвала горной породы на Межегейском месторождении, при котором пострадал рабочий.
По данным республиканской прокуратуры, обвал горной породы произошел в четверг на территории угольной компания "Межегейуголь". В результате инцидента пострадал работник подрядной организации.
"По поручению прокурора республики Ботвинкина Евгения Борисовича организована проверка по факту обвала горной породы на Межегейском месторождении", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при проведении горных работ и об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В следственном управлении СК России по Республике Тыва добавили, что пострадавший рабочий госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту происшествия ведомство проводит процессуальную проверку на предмет возможного нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ч. 1 ст. 217 УК РФ).
 
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