https://1prime.ru/20261113/uber-875220719.html
Uber сообщил о доступе неизвестных злоумышленников к данным пользователей
Uber сообщил о доступе неизвестных злоумышленников к данным пользователей - 13.11.2026, ПРАЙМ
Uber сообщил о доступе неизвестных злоумышленников к данным пользователей
Американский сервис такси Uber сообщил, что неизвестные злоумышленники получили доступ к информации пользователей, следует из уведомления, опубликованного на... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T20:30+0300
2026-11-13T20:30+0300
2026-11-13T20:30+0300
технологии
калифорния
uber
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский сервис такси Uber сообщил, что неизвестные злоумышленники получили доступ к информации пользователей, следует из уведомления, опубликованного на сайте генерального прокурора Калифорнии.
"Девятого октября 2026 года подрядчик уведомил Uber о том, что посторонняя третья сторона скомпрометировала его внутренние учетные данные и воспользовалась ими для доступа к аккаунту Uber у этого подрядчика. Получив уведомление об инциденте, Uber незамедлительно прервала обмен данными с подрядчиком и начала расследование", - говорится в документе.
В документе не уточняется название подрядчика и то, к каким именно данным был получен доступ. Однако, по информации издания TechCrunch, речь идет о компании Fireworks AI, а скомпрометированная пользовательская информация включает данные водительских удостоверений.
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технологии, калифорния, uber
Технологии, Калифорния, Uber
Uber сообщил о доступе неизвестных злоумышленников к данным пользователей
Uber сообщил, что неизвестные злоумышленники получили доступ к данным пользователей
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский сервис такси Uber сообщил, что неизвестные злоумышленники получили доступ к информации пользователей, следует из уведомления, опубликованного на сайте генерального прокурора Калифорнии.
"Девятого октября 2026 года подрядчик уведомил Uber о том, что посторонняя третья сторона скомпрометировала его внутренние учетные данные и воспользовалась ими для доступа к аккаунту Uber у этого подрядчика. Получив уведомление об инциденте, Uber незамедлительно прервала обмен данными с подрядчиком и начала расследование", - говорится в документе.
В документе не уточняется название подрядчика и то, к каким именно данным был получен доступ. Однако, по информации издания TechCrunch, речь идет о компании Fireworks AI, а скомпрометированная пользовательская информация включает данные водительских удостоверений.