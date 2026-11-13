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Uber сообщил о доступе неизвестных злоумышленников к данным пользователей - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Uber сообщил о доступе неизвестных злоумышленников к данным пользователей
Uber сообщил о доступе неизвестных злоумышленников к данным пользователей - 13.11.2026, ПРАЙМ
Uber сообщил о доступе неизвестных злоумышленников к данным пользователей
Американский сервис такси Uber сообщил, что неизвестные злоумышленники получили доступ к информации пользователей, следует из уведомления, опубликованного на... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T20:30+0300
2026-11-13T20:30+0300
технологии
калифорния
uber
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875220719.jpg?1794591029
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский сервис такси Uber сообщил, что неизвестные злоумышленники получили доступ к информации пользователей, следует из уведомления, опубликованного на сайте генерального прокурора Калифорнии. "Девятого октября 2026 года подрядчик уведомил Uber о том, что посторонняя третья сторона скомпрометировала его внутренние учетные данные и воспользовалась ими для доступа к аккаунту Uber у этого подрядчика. Получив уведомление об инциденте, Uber незамедлительно прервала обмен данными с подрядчиком и начала расследование", - говорится в документе. В документе не уточняется название подрядчика и то, к каким именно данным был получен доступ. Однако, по информации издания TechCrunch, речь идет о компании Fireworks AI, а скомпрометированная пользовательская информация включает данные водительских удостоверений.
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40
192
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40
технологии, калифорния, uber
Технологии, Калифорния, Uber
20:30 13.11.2026
 
Uber сообщил о доступе неизвестных злоумышленников к данным пользователей

Uber сообщил, что неизвестные злоумышленники получили доступ к данным пользователей

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский сервис такси Uber сообщил, что неизвестные злоумышленники получили доступ к информации пользователей, следует из уведомления, опубликованного на сайте генерального прокурора Калифорнии.
"Девятого октября 2026 года подрядчик уведомил Uber о том, что посторонняя третья сторона скомпрометировала его внутренние учетные данные и воспользовалась ими для доступа к аккаунту Uber у этого подрядчика. Получив уведомление об инциденте, Uber незамедлительно прервала обмен данными с подрядчиком и начала расследование", - говорится в документе.
В документе не уточняется название подрядчика и то, к каким именно данным был получен доступ. Однако, по информации издания TechCrunch, речь идет о компании Fireworks AI, а скомпрометированная пользовательская информация включает данные водительских удостоверений.
 
ТехнологииКалифорнияUber
 
 
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