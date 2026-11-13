https://1prime.ru/20261113/uber-875220719.html

Uber сообщил о доступе неизвестных злоумышленников к данным пользователей

Uber сообщил о доступе неизвестных злоумышленников к данным пользователей - 13.11.2026, ПРАЙМ

Uber сообщил о доступе неизвестных злоумышленников к данным пользователей

Американский сервис такси Uber сообщил, что неизвестные злоумышленники получили доступ к информации пользователей, следует из уведомления, опубликованного на... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T20:30+0300

2026-11-13T20:30+0300

2026-11-13T20:30+0300

технологии

калифорния

uber

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский сервис такси Uber сообщил, что неизвестные злоумышленники получили доступ к информации пользователей, следует из уведомления, опубликованного на сайте генерального прокурора Калифорнии. "Девятого октября 2026 года подрядчик уведомил Uber о том, что посторонняя третья сторона скомпрометировала его внутренние учетные данные и воспользовалась ими для доступа к аккаунту Uber у этого подрядчика. Получив уведомление об инциденте, Uber незамедлительно прервала обмен данными с подрядчиком и начала расследование", - говорится в документе. В документе не уточняется название подрядчика и то, к каким именно данным был получен доступ. Однако, по информации издания TechCrunch, речь идет о компании Fireworks AI, а скомпрометированная пользовательская информация включает данные водительских удостоверений.

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технологии, калифорния, uber