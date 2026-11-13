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Участок трассы М-5 "Урал" передадут в доверительное управление "Автодору"

Участок трассы М-5 "Урал" передадут в доверительное управление "Автодору" - 13.11.2026, ПРАЙМ

Участок трассы М-5 "Урал" передадут в доверительное управление "Автодору"

Участок автодороги М-5 "Урал" протяженностью около 80 километров будет передан в 2027 году в доверительное управление госкомпании "Автодор", это сформирует... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T16:07+0300

2026-11-13T16:07+0300

2026-11-13T16:07+0300

бизнес

россия

коломна

автодор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875209249.jpg?1794575224

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Участок автодороги М-5 "Урал" протяженностью около 80 километров будет передан в 2027 году в доверительное управление госкомпании "Автодор", это сформирует единый транспортный коридор от МКАД почти до Коломны, сообщает Минтранс России. "Передача участка автомобильной дороги М-5 "Урал" с 20-го по 100-й км в доверительное управление государственной компании "Автодор" позволит обеспечить качественное содержание трассы, повысить безопасность движения и организовать финансирование будущих ремонтов за счет внебюджетных источников. Соответствующее решение правительства Российской Федерации планируется реализовать в 2027 году", - говорится в сообщении Минтранса. Там добавили, что передача позволит сформировать единый транспортный коридор протяженностью около 85 километров от МКАД практически до Коломны. Уточняется, что в его состав войдут участки обходов населенных пунктов Октябрьский, Ульянино и Непецино общей протяженностью 46,1 километра. Так, в случае принятия соответствующего решения кабмином участки будут подготовлены к платной эксплуатации. Планируется также внедрить систему "Свободный поток" для взимания платы, согласно которой проезд будет фиксироваться с помощью камер и датчиков, установленных на специальных рамках над дорогой. "Полученные от платной эксплуатации средства позволят обеспечить содержание всего эксплуатационного коридора, поддерживать необходимый уровень безопасности движения и финансировать будущие ремонтные работы без привлечения государственного бюджета... Кроме того, в рамках передачи участка планируется с привлечением внебюджетных средств реконструировать аварийный Боровский мост на Рязанском шоссе вблизи деревни Островцы", - добавили в Минтрансе.

коломна

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, коломна, автодор