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Участок трассы М-5 "Урал" передадут в доверительное управление "Автодору" - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Участок трассы М-5 "Урал" передадут в доверительное управление "Автодору"
Участок трассы М-5 "Урал" передадут в доверительное управление "Автодору" - 13.11.2026, ПРАЙМ
Участок трассы М-5 "Урал" передадут в доверительное управление "Автодору"
Участок автодороги М-5 "Урал" протяженностью около 80 километров будет передан в 2027 году в доверительное управление госкомпании "Автодор", это сформирует... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T16:07+0300
2026-11-13T16:07+0300
бизнес
россия
коломна
автодор
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Участок автодороги М-5 "Урал" протяженностью около 80 километров будет передан в 2027 году в доверительное управление госкомпании "Автодор", это сформирует единый транспортный коридор от МКАД почти до Коломны, сообщает Минтранс России. "Передача участка автомобильной дороги М-5 "Урал" с 20-го по 100-й км в доверительное управление государственной компании "Автодор" позволит обеспечить качественное содержание трассы, повысить безопасность движения и организовать финансирование будущих ремонтов за счет внебюджетных источников. Соответствующее решение правительства Российской Федерации планируется реализовать в 2027 году", - говорится в сообщении Минтранса. Там добавили, что передача позволит сформировать единый транспортный коридор протяженностью около 85 километров от МКАД практически до Коломны. Уточняется, что в его состав войдут участки обходов населенных пунктов Октябрьский, Ульянино и Непецино общей протяженностью 46,1 километра. Так, в случае принятия соответствующего решения кабмином участки будут подготовлены к платной эксплуатации. Планируется также внедрить систему "Свободный поток" для взимания платы, согласно которой проезд будет фиксироваться с помощью камер и датчиков, установленных на специальных рамках над дорогой. "Полученные от платной эксплуатации средства позволят обеспечить содержание всего эксплуатационного коридора, поддерживать необходимый уровень безопасности движения и финансировать будущие ремонтные работы без привлечения государственного бюджета... Кроме того, в рамках передачи участка планируется с привлечением внебюджетных средств реконструировать аварийный Боровский мост на Рязанском шоссе вблизи деревни Островцы", - добавили в Минтрансе.
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бизнес, россия, коломна, автодор
Бизнес, РОССИЯ, Коломна, Автодор
16:07 13.11.2026
 
Участок трассы М-5 "Урал" передадут в доверительное управление "Автодору"

Минтранс: участок автодороги М-5 "Урал" передадут в доверительное управление "Автодору"

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Участок автодороги М-5 "Урал" протяженностью около 80 километров будет передан в 2027 году в доверительное управление госкомпании "Автодор", это сформирует единый транспортный коридор от МКАД почти до Коломны, сообщает Минтранс России.
"Передача участка автомобильной дороги М-5 "Урал" с 20-го по 100-й км в доверительное управление государственной компании "Автодор" позволит обеспечить качественное содержание трассы, повысить безопасность движения и организовать финансирование будущих ремонтов за счет внебюджетных источников. Соответствующее решение правительства Российской Федерации планируется реализовать в 2027 году", - говорится в сообщении Минтранса.
Там добавили, что передача позволит сформировать единый транспортный коридор протяженностью около 85 километров от МКАД практически до Коломны.
Уточняется, что в его состав войдут участки обходов населенных пунктов Октябрьский, Ульянино и Непецино общей протяженностью 46,1 километра. Так, в случае принятия соответствующего решения кабмином участки будут подготовлены к платной эксплуатации. Планируется также внедрить систему "Свободный поток" для взимания платы, согласно которой проезд будет фиксироваться с помощью камер и датчиков, установленных на специальных рамках над дорогой.
"Полученные от платной эксплуатации средства позволят обеспечить содержание всего эксплуатационного коридора, поддерживать необходимый уровень безопасности движения и финансировать будущие ремонтные работы без привлечения государственного бюджета... Кроме того, в рамках передачи участка планируется с привлечением внебюджетных средств реконструировать аварийный Боровский мост на Рязанском шоссе вблизи деревни Островцы", - добавили в Минтрансе.
 
БизнесРОССИЯКоломнаАвтодор
 
 
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