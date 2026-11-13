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В бундестаге одобрили выделение Украине 200 миллионов евро

В бундестаге одобрили выделение Украине 200 миллионов евро - 13.11.2026, ПРАЙМ

В бундестаге одобрили выделение Украине 200 миллионов евро

Бюджетный комитет бундестага одобрил инициативу властей Германии по выделению Украине дополнительных 200 миллионов евро в качестве так называемой "зимней... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T12:27+0300

2026-11-13T12:27+0300

2026-11-13T12:27+0300

мировая экономика

германия

украина

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БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет бундестага одобрил инициативу властей Германии по выделению Украине дополнительных 200 миллионов евро в качестве так называемой "зимней помощи", сообщают МИД и министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ. Ранее издание Politico сообщило, что правящая коалиция ФРГ, состоящая из блока ХДС/ХСС и партии СДПГ, намерена выделить Киеву дополнительные 200 миллионов евро на так называемую "зимнюю помощь". "Министерство иностранных дел и федеральное министерство экономического сотрудничества и развития в кратчайшие сроки выделяют дополнительные средства на общую сумму 200 миллионов евро на оказание зимней помощи. Сегодня бюджетный комитет бундестага дал на это зеленый свет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии. Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что немцы недовольны постоянными поездками руководства страны в Киев и передачей Украине денег, которые нужны самой Германии. По его словам, все в Германии понимают, что из-за поддержки Киева стране приходится урезать расходы на здравоохранение, пенсионные выплаты, ремонт инфраструктуры. Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.

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мировая экономика, германия, украина