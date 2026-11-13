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Украина лишилась более половины мощностей по генерации электроэнергии - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Украина лишилась более половины мощностей по генерации электроэнергии
Украина лишилась более половины мощностей по генерации электроэнергии - 13.11.2026, ПРАЙМ
Украина лишилась более половины мощностей по генерации электроэнергии
Украина лишилась более половины мощностей по генерации электроэнергии в результате конфликта с Россией, следует из совместного доклада аудиторов Пентагона,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T22:55+0300
2026-11-13T22:55+0300
газ
украина
сша
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Украина лишилась более половины мощностей по генерации электроэнергии в результате конфликта с Россией, следует из совместного доклада аудиторов Пентагона, госдепартамента и агентства по международному развитию (USAID) для конгресса США. "Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины... привели к потере более половины прежних мощностей Украины по генерации электроэнергии, а также к серьезному повреждению ее инфраструктуры передачи, распределения электроэнергии и централизованного теплоснабжения", - говорится в документе, охватывающем период с 1 июля по 30 сентября. Кроме того, согласно данным отчета, в третьем квартале 2026 года госдепартамент США курировал 13 энергетических программ на Украине общей стоимостью около 1,1 миллиарда долларов. Крупнейшим из них остается проект SPARC объемом порядка 897,3 миллиона долларов, направленный на укрепление устойчивости украинской энергосистемы и закупку оборудования. При этом срок действия двух других программ на общую сумму 10 миллионов долларов за отчетный период истек, согласно докладу.
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газ, украина, сша, конгресс сша
Газ, УКРАИНА, США, Конгресс США
22:55 13.11.2026
 
Украина лишилась более половины мощностей по генерации электроэнергии

Пентагон: Украина лишилась более половины мощностей по генерации электроэнергии

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Украина лишилась более половины мощностей по генерации электроэнергии в результате конфликта с Россией, следует из совместного доклада аудиторов Пентагона, госдепартамента и агентства по международному развитию (USAID) для конгресса США.
"Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины... привели к потере более половины прежних мощностей Украины по генерации электроэнергии, а также к серьезному повреждению ее инфраструктуры передачи, распределения электроэнергии и централизованного теплоснабжения", - говорится в документе, охватывающем период с 1 июля по 30 сентября.
Кроме того, согласно данным отчета, в третьем квартале 2026 года госдепартамент США курировал 13 энергетических программ на Украине общей стоимостью около 1,1 миллиарда долларов. Крупнейшим из них остается проект SPARC объемом порядка 897,3 миллиона долларов, направленный на укрепление устойчивости украинской энергосистемы и закупку оборудования.
При этом срок действия двух других программ на общую сумму 10 миллионов долларов за отчетный период истек, согласно докладу.
 
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