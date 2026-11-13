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Инвестиции России в IT-сектор Узбекистана за два года выросли втрое - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Инвестиции России в IT-сектор Узбекистана за два года выросли втрое
Инвестиции России в IT-сектор Узбекистана за два года выросли втрое - 13.11.2026, ПРАЙМ
Инвестиции России в IT-сектор Узбекистана за два года выросли втрое
Инвестиции компаний из России в сектор информационных технологий Узбекистана за два года увеличились втрое и достигли 320 миллионов долларов, сообщила РИА... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:55+0300
2026-11-13T09:55+0300
россия
технологии
узбекистан
it
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – ПРАЙМ. Инвестиции компаний из России в сектор информационных технологий Узбекистана за два года увеличились втрое и достигли 320 миллионов долларов, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора АНО "Национальный институт стратегического анализа и развития экономики" (НИСАРЭ) Карина Михеева. В Ташкенте 13-14 ноября состоится Ташкентский Fintech Forum 2026. "Прямые инвестиции компаний из России в IT-сектор Узбекистана за два года увеличились втрое и достигли 320 миллионов долларов", - сказала Михеева на полях форума. Она отметила, что цифровизация промышленности и внедрение искусственного интеллекта становятся одним из перспективных направлений экономического сотрудничества России и Узбекистана. "Спрос на такие разработки растет по мере развития промышленности Узбекистана. Также число российских IT-компаний, открывших представительства в республике, достигло 47", - добавила Михеева.
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40
192
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россия, технологии, узбекистан, it
РОССИЯ, Технологии, УЗБЕКИСТАН, IT
09:55 13.11.2026
 
Инвестиции России в IT-сектор Узбекистана за два года выросли втрое

Инвестиции РФ в IT-сектор Узбекистана за два года выросли втрое, до 320 миллионов долларов

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – ПРАЙМ. Инвестиции компаний из России в сектор информационных технологий Узбекистана за два года увеличились втрое и достигли 320 миллионов долларов, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора АНО "Национальный институт стратегического анализа и развития экономики" (НИСАРЭ) Карина Михеева.
В Ташкенте 13-14 ноября состоится Ташкентский Fintech Forum 2026.
"Прямые инвестиции компаний из России в IT-сектор Узбекистана за два года увеличились втрое и достигли 320 миллионов долларов", - сказала Михеева на полях форума.
Она отметила, что цифровизация промышленности и внедрение искусственного интеллекта становятся одним из перспективных направлений экономического сотрудничества России и Узбекистана.
"Спрос на такие разработки растет по мере развития промышленности Узбекистана. Также число российских IT-компаний, открывших представительства в республике, достигло 47", - добавила Михеева.
 
РОССИЯТехнологииУЗБЕКИСТАНIT
 
 
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