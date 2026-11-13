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В Узбекистане ожидают роста ВВП в 2026 году не менее 8% - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В Узбекистане ожидают роста ВВП в 2026 году не менее 8%
В Узбекистане ожидают роста ВВП в 2026 году не менее 8% - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане ожидают роста ВВП в 2026 году не менее 8%
Рост ВВП в Узбекистане в 2026 году ожидается не менее 8%, экономический рост на 2027 год прогнозируется на уровне 7%, сообщает пресс-служба президента страны... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T19:02+0300
2026-11-13T19:02+0300
мировая экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875217419.jpg?1794585750
ТАШКЕНТ, 13 ноя – ПРАЙМ. Рост ВВП в Узбекистане в 2026 году ожидается не менее 8%, экономический рост на 2027 год прогнозируется на уровне 7%, сообщает пресс-служба президента страны Шавката Мирзиеева. По данным пресс-службы, в пятницу Мирзиеев провел совещание по обсуждению целевых показателей государственного бюджета, основных макроэкономических прогнозов и приоритетных направлений бюджетно-налоговой политики на 2027 год. "Как отмечалось, по итогам текущего года ожидается рост экономики страны не менее чем на 8%. Объем валового внутреннего продукта превысит 200 миллиардов долларов, а доход на душу населения – 5,2 тысячи долларов", - говорится в сообщении. Президент Узбекистана отметил, что достигнутые результаты создают прочную основу для перехода к новому этапу экономического развития. "В частности, поставлена цель к 2030 году довести объем валового внутреннего продукта до 300 миллиардов долларов, а в течение следующих десяти лет – доход на душу населения до 10 тысяч долларов", - отмечается в сообщении. "Согласно расчетам, в 2027 году объем валового внутреннего продукта прогнозируется на уровне 232 миллиардов долларов… Проект бюджета формируется исходя из прогноза экономического роста на уровне 7%", - уточнили в пресс-службе. В числе важнейших задач на 2027 год определены сдерживание инфляции на уровне не выше 6% и сохранение общего дефицита бюджета в пределах 3% ВВП, добавили в пресс-службе. ЦБ Узбекистана в октябре повысил прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 8% против 7-7,5%, которые он прогнозировал в начале этого года. По официальным данным, в 2025 году экономика страны выросла на 7,7%.
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мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
19:02 13.11.2026
 
В Узбекистане ожидают роста ВВП в 2026 году не менее 8%

Президент Мирзиеев: рост ВВП в Узбекистане в 2026 году ожидается не менее 8%

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – ПРАЙМ. Рост ВВП в Узбекистане в 2026 году ожидается не менее 8%, экономический рост на 2027 год прогнозируется на уровне 7%, сообщает пресс-служба президента страны Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, в пятницу Мирзиеев провел совещание по обсуждению целевых показателей государственного бюджета, основных макроэкономических прогнозов и приоритетных направлений бюджетно-налоговой политики на 2027 год.
"Как отмечалось, по итогам текущего года ожидается рост экономики страны не менее чем на 8%. Объем валового внутреннего продукта превысит 200 миллиардов долларов, а доход на душу населения – 5,2 тысячи долларов", - говорится в сообщении.
Президент Узбекистана отметил, что достигнутые результаты создают прочную основу для перехода к новому этапу экономического развития. "В частности, поставлена цель к 2030 году довести объем валового внутреннего продукта до 300 миллиардов долларов, а в течение следующих десяти лет – доход на душу населения до 10 тысяч долларов", - отмечается в сообщении.
"Согласно расчетам, в 2027 году объем валового внутреннего продукта прогнозируется на уровне 232 миллиардов долларов… Проект бюджета формируется исходя из прогноза экономического роста на уровне 7%", - уточнили в пресс-службе.
В числе важнейших задач на 2027 год определены сдерживание инфляции на уровне не выше 6% и сохранение общего дефицита бюджета в пределах 3% ВВП, добавили в пресс-службе.
ЦБ Узбекистана в октябре повысил прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 8% против 7-7,5%, которые он прогнозировал в начале этого года. По официальным данным, в 2025 году экономика страны выросла на 7,7%.
 
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАНШавкат Мирзиеев
 
 
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