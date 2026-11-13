https://1prime.ru/20261113/vagony-875211307.html
В Архангельской области подняли сошедшие с рельсов вагоны
В Архангельской области подняли сошедшие с рельсов вагоны - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Архангельской области подняли сошедшие с рельсов вагоны
Вагоны, сошедшие с рельсов из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области, подняты, сообщил губернатор Александр... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T16:43+0300
2026-11-13T16:43+0300
2026-11-13T16:43+0300
бизнес
россия
архангельская область
олег белозеров
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875211307.jpg?1794577409
МУРМАНСК, 13 ноя – ПРАЙМ. Вагоны, сошедшие с рельсов из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области, подняты, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Глава региона побывал на месте происшествия вместе с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, они на месте оценили ход восстановительных работ, проверили, как организована работа всех задействованных служб.
"Темпы высокие, ресурсов достаточно: на участке круглосуточно работают около 200 специалистов РЖД, восстановительные поезда и спецтехника. Сошедшие с рельсов вагоны подняты, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха - Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
архангельская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, архангельская область, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Архангельская область, Олег Белозеров, РЖД
В Архангельской области подняли сошедшие с рельсов вагоны
В Архангельской области подняли вагоны, сошедшие с рельсов из-за обрушения моста
МУРМАНСК, 13 ноя – ПРАЙМ. Вагоны, сошедшие с рельсов из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области, подняты, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Глава региона побывал на месте происшествия вместе с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, они на месте оценили ход восстановительных работ, проверили, как организована работа всех задействованных служб.
"Темпы высокие, ресурсов достаточно: на участке круглосуточно работают около 200 специалистов РЖД, восстановительные поезда и спецтехника. Сошедшие с рельсов вагоны подняты, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха - Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.