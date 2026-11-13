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В Архангельской области подняли сошедшие с рельсов вагоны

В Архангельской области подняли сошедшие с рельсов вагоны - 13.11.2026, ПРАЙМ

В Архангельской области подняли сошедшие с рельсов вагоны

Вагоны, сошедшие с рельсов из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области, подняты, сообщил губернатор Александр... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T16:43+0300

2026-11-13T16:43+0300

2026-11-13T16:43+0300

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олег белозеров

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МУРМАНСК, 13 ноя – ПРАЙМ. Вагоны, сошедшие с рельсов из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области, подняты, сообщил губернатор Александр Цыбульский. Глава региона побывал на месте происшествия вместе с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, они на месте оценили ход восстановительных работ, проверили, как организована работа всех задействованных служб. "Темпы высокие, ресурсов достаточно: на участке круглосуточно работают около 200 специалистов РЖД, восстановительные поезда и спецтехника. Сошедшие с рельсов вагоны подняты, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс". Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха - Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

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