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В Архангельской области подняли сошедшие с рельсов вагоны - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В Архангельской области подняли сошедшие с рельсов вагоны
В Архангельской области подняли сошедшие с рельсов вагоны - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Архангельской области подняли сошедшие с рельсов вагоны
Вагоны, сошедшие с рельсов из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области, подняты, сообщил губернатор Александр... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T16:43+0300
2026-11-13T16:43+0300
бизнес
россия
архангельская область
олег белозеров
ржд
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МУРМАНСК, 13 ноя – ПРАЙМ. Вагоны, сошедшие с рельсов из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области, подняты, сообщил губернатор Александр Цыбульский. Глава региона побывал на месте происшествия вместе с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, они на месте оценили ход восстановительных работ, проверили, как организована работа всех задействованных служб. "Темпы высокие, ресурсов достаточно: на участке круглосуточно работают около 200 специалистов РЖД, восстановительные поезда и спецтехника. Сошедшие с рельсов вагоны подняты, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс". Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха - Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
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бизнес, россия, архангельская область, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Архангельская область, Олег Белозеров, РЖД
16:43 13.11.2026
 
В Архангельской области подняли сошедшие с рельсов вагоны

В Архангельской области подняли вагоны, сошедшие с рельсов из-за обрушения моста

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МУРМАНСК, 13 ноя – ПРАЙМ. Вагоны, сошедшие с рельсов из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области, подняты, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Глава региона побывал на месте происшествия вместе с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, они на месте оценили ход восстановительных работ, проверили, как организована работа всех задействованных служб.
"Темпы высокие, ресурсов достаточно: на участке круглосуточно работают около 200 специалистов РЖД, восстановительные поезда и спецтехника. Сошедшие с рельсов вагоны подняты, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха - Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
 
БизнесРОССИЯАрхангельская областьОлег БелозеровРЖД
 
 
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