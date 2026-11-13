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Рубль теряет позиции к середине ноября

Рубль теряет позиции к середине ноября - 13.11.2026, ПРАЙМ

Рубль теряет позиции к середине ноября

Последний месяц осени начался с ослабления позиций рубля, так как исчез фактор октябрьских налоговых выплат. Кроме того, Минфин распорядился увеличить объемы... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:21+0300

2026-11-13T09:21+0300

2026-11-13T09:21+0300

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Последний месяц осени начался с ослабления позиций рубля, так как исчез фактор октябрьских налоговых выплат. Кроме того, Минфин распорядился увеличить объемы закупаемой иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила до 312 миллиардов рублей в ноябре против 379 миллиардов рублей в октябре, создав дополнительный спрос на нее.Снижение мировых цен на нефть тоже отразилось в котировках рублевых пар. Стоимость барреля Brent упала ниже 100 долларов, цена российской смеси Urals устремилась к 70 долларам за баррель, способствуя восстановлению позиций доллара к уровню 83 рубля.Из факторов поддержки национальной валюты назовем благоприятное для российской экономики внешнеторговое сальдо выше 10 миллиардов долларов в месяц, а также замедление в смягчении монетарного курса (ключевая ставка "остановилась" на уровне 14%).Доллар усиливает позицииИндекс доллара DXY продолжает растущий тренд, достигнув отметки 103 пунктов (уровни апреля прошлого года). И Федрезерв, и Европейский Центробанк на октябрьских заседаниях распорядились оставить свои ставки на текущих уровнях — 4% и 2,5% соответственно. Таким образом, удерживается 1,5-процентная разница в соотношении двух главных мировых валют. По оценке участников рынка, эта разница может вырасти по итогам дальнейших решений финансовых регуляторов, что усиливает давление на главную валютную пару евро/доллар в среднесрочной перспективе.Бюро статистики труда США обновило информацию о занятости вне сельскохозяйственного сектора экономики (Nonfarm Payrolls): за отчетный октябрь было создано 165 тысяч рабочих мест, что оказалось значительно выше прогноза 65 тысяч. ВВП по итогам третьего квартала демонстрирует рост до 3,4%, а годовая потребительская инфляция при этом приближается к 4%. На этом фоне формируются ожидания вокруг более жесткой монетарной политики ФРС в декабре, подогревая интерес к доллару США среди институциональных инвесторов.Нефть теряет в ценеНефть марки Brent теряет в стоимости. Прогноз на ноябрь — удержание в торговом коридоре 80-100 долларов за баррель. Прогноз по Urals еще скромнее — 60-85 долларов за баррель. В этих пределах валютный рынок не будет испытывать чрезмерного давления. Более сильные колебания в сторону уменьшения цены способны ударить по притоку экспортной выручки и в целом снизить объем предложения иностранной валюты на внутрироссийском рынке. Полагаем, эффект проявится спустя 1,5-2,5 месяца. Пока наблюдаем эффект высоких цен.ПрогнозыВ паре евро/доллар среднесрочные колебания смещены в границы 1,1000 — 1,1270.В валютной паре доллар/рубль торговый диапазон установился на значениях 80-83 рубля, с потенциалом расширения до 85 рублей за доллар.В паре евро/рубль валютный коридор закрепился между уровнями 90-94 рубля за евро.Золото сохраняет среднесрочный нисходящий тренд с перспективой падения к отметке 3500 долларов за тройскую унцию. Рост котировок ограничен уровнем 4200 долларов.Серебро сохраняет потенциал снижения к уровню 45 долларов за тройскую унцию, важным сопротивлением для рынка выступает отметка 55 долларов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, рынок, финансы, сша, валюта, курсы валют