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На ВДНХ открылась историческая чайная после реставрации - 13.11.2026, ПРАЙМ
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На ВДНХ открылась историческая чайная после реставрации
На ВДНХ открылась историческая чайная после реставрации - 13.11.2026, ПРАЙМ
На ВДНХ открылась историческая чайная после реставрации
Здание кафе "Лето", бывшая "Чайная №2", открылось на ВДНХ после масштабной реставрации, во время работ специалисты укрепили несущие конструкции, обновили кровлю | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:03+0300
2026-11-13T10:10+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Здание кафе "Лето", бывшая "Чайная №2", открылось на ВДНХ после масштабной реставрации, во время работ специалисты укрепили несущие конструкции, обновили кровлю и резной деревянный декор фасадов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На ВДНХ открылось после масштабной реставрации здание кафе "Лето" (проспект Мира, дом 119, строение 518, бывшая "Чайная №2"), расположенное за павильоном №34 "Космонавтика и авиация". Объекту культурного наследия федерального значения вернули историческую функцию", - говорится в сообщении. Здание возвели в 1954 году по проекту архитектора Леонида Мариновского. Это одно из четырех строений на ВДНХ с элементами резного декора на фасадах. Особенностью двухэтажного кафе в классическом русском стиле являются открытая веранда и боковые галереи второго яруса. "Во время реставрации специалисты укрепили несущие конструкции, обновили кровлю и резной деревянный декор фасадов. Гости ВДНХ снова могут увидеть ключевую деталь здания - резное деревянное панно на центральном фронтоне, на котором изображен большой праздничный стол в окружении плодовых деревьев", - рассказали столичные власти. Кроме того, мастера привели в порядок изящную живопись на деревянном потолке открытых террас, а также монументальную роспись на главном фасаде стены открытой веранды - цветы на желто-красном поле. В верхней части 12 колонн, которые окружают центральную веранду на втором этаже, восстановили нарядный орнамент, напоминающий рисунок русских вышивок. "Теперь здесь работает крупнейшая чайная "Нитка", которая станет главной площадкой столицы для торжественных мероприятий в рамках проекта "Московское чаепитие", - добавляется на сайте.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
10:03 13.11.2026 (обновлено: 10:10 13.11.2026)
 
На ВДНХ открылась историческая чайная после реставрации

Здание кафе "Лето", бывшая "Чайная №2", открылось на ВДНХ после масштабной реставрации

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Здание кафе "Лето", бывшая "Чайная №2", открылось на ВДНХ после масштабной реставрации, во время работ специалисты укрепили несущие конструкции, обновили кровлю и резной деревянный декор фасадов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"На ВДНХ открылось после масштабной реставрации здание кафе "Лето" (проспект Мира, дом 119, строение 518, бывшая "Чайная №2"), расположенное за павильоном №34 "Космонавтика и авиация". Объекту культурного наследия федерального значения вернули историческую функцию", - говорится в сообщении.
Здание возвели в 1954 году по проекту архитектора Леонида Мариновского. Это одно из четырех строений на ВДНХ с элементами резного декора на фасадах. Особенностью двухэтажного кафе в классическом русском стиле являются открытая веранда и боковые галереи второго яруса.
"Во время реставрации специалисты укрепили несущие конструкции, обновили кровлю и резной деревянный декор фасадов. Гости ВДНХ снова могут увидеть ключевую деталь здания - резное деревянное панно на центральном фронтоне, на котором изображен большой праздничный стол в окружении плодовых деревьев", - рассказали столичные власти.
Кроме того, мастера привели в порядок изящную живопись на деревянном потолке открытых террас, а также монументальную роспись на главном фасаде стены открытой веранды - цветы на желто-красном поле. В верхней части 12 колонн, которые окружают центральную веранду на втором этаже, восстановили нарядный орнамент, напоминающий рисунок русских вышивок.
"Теперь здесь работает крупнейшая чайная "Нитка", которая станет главной площадкой столицы для торжественных мероприятий в рамках проекта "Московское чаепитие", - добавляется на сайте.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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