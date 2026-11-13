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ВККС рассмотрит заявление главы Суда по интеллектуальным правам
ВККС рассмотрит заявление главы Суда по интеллектуальным правам - 13.11.2026, ПРАЙМ
ВККС рассмотрит заявление главы Суда по интеллектуальным правам
Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит заявление председателя Суда по интеллектуальным правам Георгия Данилова о прекращении его полномочий,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T17:57+0300
2026-11-13T17:57+0300
2026-11-13T17:57+0300
общество
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит заявление председателя Суда по интеллектуальным правам Георгия Данилова о прекращении его полномочий, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Подлежат рассмотрению… заявление Данилова Георгия Юрьевича о прекращении его полномочий судьи, председателя Суда по интеллектуальным правам с 23 ноября 2026 г. на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - сказано в предварительной повестке заседания ВККС, назначенного на 23 ноября. Указанная норма закона предусматривает прекращение полномочий на основании письменного заявления судьи об отставке. Данилов стал председателем Суда по интеллектуальным правам в апреле 2025 года, до этого с 2014 года был заместителем председателя этого суда. Впервые он был назначен судьей в 2003 году в арбитражный суд Воронежской области, где с 2008 по 2012 год тоже был заместителем председателя.
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общество
ВККС рассмотрит заявление главы Суда по интеллектуальным правам
ВККС рассмотрит заявление главы Суда по интеллектуальным правам Данилова об отставке
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит заявление председателя Суда по интеллектуальным правам Георгия Данилова о прекращении его полномочий, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Подлежат рассмотрению… заявление Данилова Георгия Юрьевича о прекращении его полномочий судьи, председателя Суда по интеллектуальным правам с 23 ноября 2026 г. на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - сказано в предварительной повестке заседания ВККС, назначенного на 23 ноября.
Указанная норма закона предусматривает прекращение полномочий на основании письменного заявления судьи об отставке.
Данилов стал председателем Суда по интеллектуальным правам в апреле 2025 года, до этого с 2014 года был заместителем председателя этого суда. Впервые он был назначен судьей в 2003 году в арбитражный суд Воронежской области, где с 2008 по 2012 год тоже был заместителем председателя.