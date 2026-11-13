https://1prime.ru/20261113/vkusvill-875218728.html

"ВкусВилл" провел внутреннюю проверку после обращения москвички

"ВкусВилл" провел внутреннюю проверку после обращения москвички - 13.11.2026, ПРАЙМ

"ВкусВилл" провел внутреннюю проверку после обращения москвички

"ВкусВилл" провел внутреннюю проверку после обращения девушки, которая отравилась из-за еды, приобретенной в магазине, также были организованы лабораторные... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T19:38+0300

2026-11-13T19:38+0300

2026-11-13T19:38+0300

бизнес

общество

роспотребнадзор

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "ВкусВилл" провел внутреннюю проверку после обращения девушки, которая отравилась из-за еды, приобретенной в магазине, также были организованы лабораторные исследования продукции, в дальнейшем отправленные в Роспотребнадзор, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что москвичка заболела сальмонеллезом после еды из "ВкусВилла". Девушка заказала на работу онигири "Филадельфия" и греческий салат, а уже через шесть часов ей стало плохо. "ВкусВилл" предложил ей 1 тысячу бонусных баллов и фрукты, но отказался компенсировать потерянный заработок. Девушка направила жалобу в Роспотребнадзор и готовит досудебную претензию. "По факту обращения мы провели внутреннюю проверку … Дополнительно мы организовали лабораторное исследование продукции и направили соответствующие материалы в Роспотребнадзор", - сказали в пресс-службе. Там указали, что на салат Греческий с томатами и печеным перцем и онигири "Филадельфия", которые приобрела девушка, есть действующие декларации, подтверждающие соответствие требованиям о безопасности пищевой продукции, также по обоим позициям есть протоколы испытаний, подтверждающие безопасность продукции и соблюдение санитарных требований на производстве. В компании подчеркнули, что по исследованным микробиологическим показателям отклонений не выявлено. В пресс-службе добавили, что будет проведен дополнительный аудит производственных площадок, чтобы убедиться в соблюдении всех требований по пищевой безопасности. Компания отметила, что неоднократно связывались с покупательницей и предлагала разные форматы поддержки, в том числе компенсацию медицинских расходов. "Мы понимаем, что финансовые потери и переживания в такой ситуации ощутимы, поэтому готовы продолжать диалог и искать решение, которое будет для Алины комфортным … Остаемся на связи с Алиной, чтобы обсудить дальнейшие шаги поддержки", - сказали там, пожелав девушке скорейшего восстановления.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , роспотребнадзор