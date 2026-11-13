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Владелец ТЦ "Европолис Ростокино" объявил о готовности его продать

Владелец ТЦ "Европолис Ростокино" объявил о готовности его продать - 13.11.2026, ПРАЙМ

Владелец ТЦ "Европолис Ростокино" объявил о готовности его продать

Владелец крупного торгового центра "Европолис Ростокино" на северо-востоке Москвы Максим Левченко объявил о готовности его продать. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T16:37+0300

2026-11-13T16:37+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Владелец крупного торгового центра "Европолис Ростокино" на северо-востоке Москвы Максим Левченко объявил о готовности его продать. "С этим местом связаны несколько насыщенных лет моей жизни. Теперь у нас другие планы, и мы готовы обсуждать продажу "Европолиса Ростокино", - написал он в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). "Европолис Ростокино" (ранее – "Золотой Вавилон") общей площадью более 242 тысяч квадратных метров и арендопригодной – почти 169 тысяч квадратных метров расположен на проспекте Мира, рядом со станцией МЦК Ростокино. Торговый центр построен австрийской компанией Immofinanz в 2029 году. В 2017-м она продала пять своих московских ТЦ, включая комплекс в Ростокине, принадлежащей Левченко Fort Group за 901 миллион евро. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин оценил текущую стоимость актива примерно в 15-20 миллиардов рублей. "Это хороший актив, стабилизированный. В нем в свое время провели реконцепцию. Но изначально это в целом был инвесторский актив, его купили, чтобы довести до ума и потом продать", - сказал он РИА Недвижимость. Fort Group (ООО "Форт групп строительство") – крупный российский девелопер коммерческой недвижимости. Компания занимает 11-ю строчку в составляемом журналом Forbes рейтинге российских рантье. Крупнейшие активы группы - "Европолис Ростокино" и "Европолис" в Санкт-Петербурге (почти 142 тысячи квадратных метров.) Левченко весной 2025 года стал единственным владельцем компании, ранее 51% в ней принадлежал кипрской Escamer Investments Limited. С 2017 года 100% компании находятся в залоге по кредиту у Сбербанка.

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