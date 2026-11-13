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Во Владивостоке более 400 пассажиров ожидают вылета задержанных рейсов - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Во Владивостоке более 400 пассажиров ожидают вылета задержанных рейсов
Во Владивостоке более 400 пассажиров ожидают вылета задержанных рейсов - 13.11.2026, ПРАЙМ
Во Владивостоке более 400 пассажиров ожидают вылета задержанных рейсов
Свыше 400 пассажиров ожидают вылета задержанных из-за непогоды рейсов в аэропорту Владивостока, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:39+0300
2026-11-13T11:39+0300
бизнес
владивосток
новосибирск
южно-сахалинск
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – ПРАЙМ. Свыше 400 пассажиров ожидают вылета задержанных из-за непогоды рейсов в аэропорту Владивостока, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Ранее в пятницу в чат-боте аэропорта "Владивосток" РИА Новости сообщали, что задержка рейсов сразу по нескольким направлениям связана с повышенной туманностью. "Сегодня (13 ноября – ред.) в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Владивосток задерживается вылет рейсов в Новосибирск и Южно-Сахалинск. Кроме того, ввиду позднего прибытия воздушного судна отложен на завтра вылет рейса в аэропорт Санья (КНР – ред.)", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что вылета ожидают более 400 пассажиров. Им предоставлены все обязательные услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.
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192
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192
40
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11:39 13.11.2026
 
Во Владивостоке более 400 пассажиров ожидают вылета задержанных рейсов

Во Владивостоке более 400 пассажиров ожидают вылета задержанных из-за непогоды рейсов

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – ПРАЙМ. Свыше 400 пассажиров ожидают вылета задержанных из-за непогоды рейсов в аэропорту Владивостока, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее в пятницу в чат-боте аэропорта "Владивосток" РИА Новости сообщали, что задержка рейсов сразу по нескольким направлениям связана с повышенной туманностью.
"Сегодня (13 ноября – ред.) в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Владивосток задерживается вылет рейсов в Новосибирск и Южно-Сахалинск. Кроме того, ввиду позднего прибытия воздушного судна отложен на завтра вылет рейса в аэропорт Санья (КНР – ред.)", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вылета ожидают более 400 пассажиров. Им предоставлены все обязательные услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.
 
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