"Ожидаем, что рост продолжится": рынок акций прибавил 1,3% за неделю

МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. За неделю российский рынок акций вырос. На момент подготовки обзора индекс Мосбиржи прибавил 1,3%, индекс РТС — 0,5%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался чуть выше 2 510 пунктов.Рубль за неделю ослаб к доллару на 0,2%. В пятницу на внебиржевом рынке курс держался около 82,1 рубля за доллар.В целом неделя прошла на оптимизме. Начало было невыразительным: за понедельник и вторник индекс Мосбиржи снизился на 1,3% при низких объёмах торгов. В среду рынок развернулся и к закрытию вырос примерно на 2%: инвесторы оценили итоги двухдневных переговоров в Абу-Даби. Рынок поддержали и сообщения о том, что в четверг в Москву прибудут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для встречи с Владимиром Путиным. Рост индекса обеспечили крупнейшие нефтегазовые компании: их бумаги дорожали на фоне ожиданий мирного урегулирования и роста цен на нефть. В четверг и пятницу рынок продолжил расти, но заметно медленнее. Россия и США договорились провести новый раунд трёхсторонних переговоров по ситуации на Украине и не исключили, что к процессу может присоединиться Евросоюз.ЛидерыСреди акций, которые входят в индекс Мосбиржи и в портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", сильнее всего за неделю подорожали бумаги ВТБ (VTBR, +10,1%). Акции выросли после того, как банк установил цену размещения дополнительной эмиссии — 87 ₽ за акцию, то есть с премией к рыночной оценке.АутсайдерыСильнее всего за неделю подешевели акции "Группы Позитив" (POSI), примерно на 6,2%. Вероятно, инвесторы закладывают в цену планы компании снизить долю отгрузок, приходящуюся на IV квартал: с 65% в IV квартале 2025 года до 55–60% в IV квартале 2026 года.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем, что рост на рынке акций продолжится. Следующим значимым для рынка геополитическим событием, вероятно, станет саммит АТЭС, который пройдёт 18–19 ноября. Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности будет торговаться выше 2 330 пунктов. Если саммит окажет позитивное влияние, индекс может продолжить рост, но не выше 2 690 пунктов.Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. За неделю российский рынок акций вырос. На момент подготовки обзора индекс Мосбиржи прибавил 1,3%, индекс РТС — 0,5%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался чуть выше 2 510 пунктов.
Рубль за неделю ослаб к доллару на 0,2%. В пятницу на внебиржевом рынке курс держался около 82,1 рубля за доллар.
В целом неделя прошла на оптимизме. Начало было невыразительным: за понедельник и вторник индекс Мосбиржи снизился на 1,3% при низких объёмах торгов. В среду рынок развернулся и к закрытию вырос примерно на 2%: инвесторы оценили итоги двухдневных переговоров в Абу-Даби. Рынок поддержали и сообщения о том, что в четверг в Москву прибудут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для встречи с Владимиром Путиным. Рост индекса обеспечили крупнейшие нефтегазовые компании: их бумаги дорожали на фоне ожиданий мирного урегулирования и роста цен на нефть. В четверг и пятницу рынок продолжил расти, но заметно медленнее. Россия и США договорились провести новый раунд трёхсторонних переговоров по ситуации на Украине и не исключили, что к процессу может присоединиться Евросоюз.
Лидеры
Среди акций, которые входят в индекс Мосбиржи и в портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", сильнее всего за неделю подорожали бумаги ВТБ (VTBR, +10,1%). Акции выросли после того, как банк установил цену размещения дополнительной эмиссии — 87 ₽ за акцию, то есть с премией к рыночной оценке.
Аутсайдеры
Сильнее всего за неделю подешевели акции "Группы Позитив" (POSI), примерно на 6,2%. Вероятно, инвесторы закладывают в цену планы компании снизить долю отгрузок, приходящуюся на IV квартал: с 65% в IV квартале 2025 года до 55–60% в IV квартале 2026 года.
Прогноз на следующую неделю
На следующей неделе мы ожидаем, что рост на рынке акций продолжится. Следующим значимым для рынка геополитическим событием, вероятно, станет саммит АТЭС, который пройдёт 18–19 ноября. Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности будет торговаться выше 2 330 пунктов. Если саммит окажет позитивное влияние, индекс может продолжить рост, но не выше 2 690 пунктов.
Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.