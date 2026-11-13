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"Ожидаем, что рост продолжится": рынок акций прибавил 1,3% за неделю - 13.11.2026, ПРАЙМ
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"Ожидаем, что рост продолжится": рынок акций прибавил 1,3% за неделю
"Ожидаем, что рост продолжится": рынок акций прибавил 1,3% за неделю - 13.11.2026, ПРАЙМ
"Ожидаем, что рост продолжится": рынок акций прибавил 1,3% за неделю
За неделю российский рынок акций вырос. На момент подготовки обзора индекс Мосбиржи прибавил 1,3%, индекс РТС — 0,5%. К концу основной торговой сессии в пятницу | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:32+0300
2026-11-13T18:32+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
торги
абу-даби
москва
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. За неделю российский рынок акций вырос. На момент подготовки обзора индекс Мосбиржи прибавил 1,3%, индекс РТС — 0,5%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался чуть выше 2 510 пунктов.Рубль за неделю ослаб к доллару на 0,2%. В пятницу на внебиржевом рынке курс держался около 82,1 рубля за доллар.В целом неделя прошла на оптимизме. Начало было невыразительным: за понедельник и вторник индекс Мосбиржи снизился на 1,3% при низких объёмах торгов. В среду рынок развернулся и к закрытию вырос примерно на 2%: инвесторы оценили итоги двухдневных переговоров в Абу-Даби. Рынок поддержали и сообщения о том, что в четверг в Москву прибудут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для встречи с Владимиром Путиным. Рост индекса обеспечили крупнейшие нефтегазовые компании: их бумаги дорожали на фоне ожиданий мирного урегулирования и роста цен на нефть. В четверг и пятницу рынок продолжил расти, но заметно медленнее. Россия и США договорились провести новый раунд трёхсторонних переговоров по ситуации на Украине и не исключили, что к процессу может присоединиться Евросоюз.ЛидерыСреди акций, которые входят в индекс Мосбиржи и в портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", сильнее всего за неделю подорожали бумаги ВТБ (VTBR, +10,1%). Акции выросли после того, как банк установил цену размещения дополнительной эмиссии — 87 ₽ за акцию, то есть с премией к рыночной оценке.АутсайдерыСильнее всего за неделю подешевели акции "Группы Позитив" (POSI), примерно на 6,2%. Вероятно, инвесторы закладывают в цену планы компании снизить долю отгрузок, приходящуюся на IV квартал: с 65% в IV квартале 2025 года до 55–60% в IV квартале 2026 года.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем, что рост на рынке акций продолжится. Следующим значимым для рынка геополитическим событием, вероятно, станет саммит АТЭС, который пройдёт 18–19 ноября. Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности будет торговаться выше 2 330 пунктов. Если саммит окажет позитивное влияние, индекс может продолжить рост, но не выше 2 690 пунктов.Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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Александр Власенко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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мнения аналитиков, рынок, торги, абу-даби, москва, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, мосбиржа, ртс, ес
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Абу-Даби, МОСКВА, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Мосбиржа, РТС, ЕС
18:32 13.11.2026
 
"Ожидаем, что рост продолжится": рынок акций прибавил 1,3% за неделю

Эксперт Власенко: индекс Мосбиржи будет выше 2330 пунктов, рост возможен до 2690

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. За неделю российский рынок акций вырос. На момент подготовки обзора индекс Мосбиржи прибавил 1,3%, индекс РТС — 0,5%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался чуть выше 2 510 пунктов.
Рубль за неделю ослаб к доллару на 0,2%. В пятницу на внебиржевом рынке курс держался около 82,1 рубля за доллар.
В целом неделя прошла на оптимизме. Начало было невыразительным: за понедельник и вторник индекс Мосбиржи снизился на 1,3% при низких объёмах торгов. В среду рынок развернулся и к закрытию вырос примерно на 2%: инвесторы оценили итоги двухдневных переговоров в Абу-Даби. Рынок поддержали и сообщения о том, что в четверг в Москву прибудут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для встречи с Владимиром Путиным. Рост индекса обеспечили крупнейшие нефтегазовые компании: их бумаги дорожали на фоне ожиданий мирного урегулирования и роста цен на нефть. В четверг и пятницу рынок продолжил расти, но заметно медленнее. Россия и США договорились провести новый раунд трёхсторонних переговоров по ситуации на Украине и не исключили, что к процессу может присоединиться Евросоюз.

Лидеры

Среди акций, которые входят в индекс Мосбиржи и в портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", сильнее всего за неделю подорожали бумаги ВТБ (VTBR, +10,1%). Акции выросли после того, как банк установил цену размещения дополнительной эмиссии — 87 ₽ за акцию, то есть с премией к рыночной оценке.

Аутсайдеры

Сильнее всего за неделю подешевели акции "Группы Позитив" (POSI), примерно на 6,2%. Вероятно, инвесторы закладывают в цену планы компании снизить долю отгрузок, приходящуюся на IV квартал: с 65% в IV квартале 2025 года до 55–60% в IV квартале 2026 года.

Прогноз на следующую неделю

На следующей неделе мы ожидаем, что рост на рынке акций продолжится. Следующим значимым для рынка геополитическим событием, вероятно, станет саммит АТЭС, который пройдёт 18–19 ноября. Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности будет торговаться выше 2 330 пунктов. Если саммит окажет позитивное влияние, индекс может продолжить рост, но не выше 2 690 пунктов.

Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"

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