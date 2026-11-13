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Перебои в работе системы связи Starshield сорвали миссии ВСУ, пишет Axios
Перебои в работе системы связи Starshield сорвали миссии ВСУ, пишет Axios - 13.11.2026, ПРАЙМ
Перебои в работе системы связи Starshield сорвали миссии ВСУ, пишет Axios
Сбои в работе системы связи Starshield над территорией Украины помешали проведению всех операций ВСУ, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:01+0300
2026-11-13T11:01+0300
2026-11-13T11:01+0300
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сша
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Сбои в работе системы связи Starshield над территорией Украины помешали проведению всех операций ВСУ, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника. В четверг Владимир Зеленский сообщил о том, что военная версия Starlink несколько дней работает с перебоями на территории Украины. "В первый день ограничения затрагивали 10% миссий, во второй – 50%, а сегодня 100% операций срываются из-за ограничений", – цитирует портал украинского чиновника. При этом портал сообщал, что компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска опровергла обвинения в повторном ограничении системы спутниковой связи Starshield. Зеленский в середине октября заявлял, что терминалы спутниковой связи Starlink работают с ограничениями. Позже он сообщил, что работа системы Starlink и ее военной версии Starshield на Украине восстановлена, они функционируют на необходимой для ВСУ скорости. Американская компания SpaceX Илона Маска предоставляет спутниковый интернет Starlink, который в том числе используется украинскими военными для связи. Компания также развивает отдельный проект Starshield, предназначенный для государственных и военных структур США. Он предусматривает использование спутников для защищенной связи, наблюдения и передачи разведывательных данных.
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украина, сша, владимир зеленский, всу, spacex, starlink, илон маск
УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, ВСУ, SpaceX, Starlink, Илон Маск
Перебои в работе системы связи Starshield сорвали миссии ВСУ, пишет Axios
Axios: сбои в работе Starshield над Украиной помешали проведению всех операций ВСУ
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Сбои в работе системы связи Starshield над территорией Украины помешали проведению всех операций ВСУ, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.
В четверг Владимир Зеленский сообщил о том, что военная версия Starlink несколько дней работает с перебоями на территории Украины.
"В первый день ограничения затрагивали 10% миссий, во второй – 50%, а сегодня 100% операций срываются из-за ограничений", – цитирует портал украинского чиновника.
При этом портал сообщал, что компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска опровергла обвинения в повторном ограничении системы спутниковой связи Starshield.
Зеленский в середине октября заявлял, что терминалы спутниковой связи Starlink работают с ограничениями. Позже он сообщил, что работа системы Starlink и ее военной версии Starshield на Украине восстановлена, они функционируют на необходимой для ВСУ скорости.
Американская компания SpaceX Илона Маска предоставляет спутниковый интернет Starlink, который в том числе используется украинскими военными для связи. Компания также развивает отдельный проект Starshield, предназначенный для государственных и военных структур США. Он предусматривает использование спутников для защищенной связи, наблюдения и передачи разведывательных данных.