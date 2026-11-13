https://1prime.ru/20261113/vtb-875190355.html

ВТБ повысил ставки по вкладам на четыре месяца

ВТБ повысил ставки по вкладам на четыре месяца - 13.11.2026, ПРАЙМ

ВТБ повысил ставки по вкладам на четыре месяца

ВТБ с 13 ноября повышает ставки по новым рублевым вкладам на четыре месяца, сообщает банк. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:16+0300

2026-11-13T10:16+0300

2026-11-13T10:22+0300

финансы

банки

россия

втб

private banking

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875190355.jpg?1794554523

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с 13 ноября повышает ставки по новым рублевым вкладам на четыре месяца, сообщает банк. "С 13 ноября ВТБ улучшает условия по рублевому ВТБ-вкладу на четыре месяца. При размещении новых для банка средств от 1,5 миллионов рублей максимальная ставка на этом сроке составит 13,6% годовых для розничных клиентов и 14% — для сегментов "Привилегия" и Private Banking", - говорится в сообщении. Также отмечается, что для "новых" денег от 500 тысяч рублей розничным клиентам предлагается ставка 13,5% годовых. "Конец года — период, когда люди особенно внимательно управляют ликвидностью: растут траты, и при этом хочется получить хорошую доходность по предновогодним промо‑вкладам", — прокомментировал руководитель департамента ВТБ Павел Тулубьев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, втб, private banking