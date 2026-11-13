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ВТБ повысил ставки по вкладам на четыре месяца - 13.11.2026, ПРАЙМ
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ВТБ повысил ставки по вкладам на четыре месяца
ВТБ повысил ставки по вкладам на четыре месяца - 13.11.2026, ПРАЙМ
ВТБ повысил ставки по вкладам на четыре месяца
ВТБ с 13 ноября повышает ставки по новым рублевым вкладам на четыре месяца, сообщает банк. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:16+0300
2026-11-13T10:22+0300
финансы
банки
россия
втб
private banking
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с 13 ноября повышает ставки по новым рублевым вкладам на четыре месяца, сообщает банк. "С 13 ноября ВТБ улучшает условия по рублевому ВТБ-вкладу на четыре месяца. При размещении новых для банка средств от 1,5 миллионов рублей максимальная ставка на этом сроке составит 13,6% годовых для розничных клиентов и 14% — для сегментов "Привилегия" и Private Banking", - говорится в сообщении. Также отмечается, что для "новых" денег от 500 тысяч рублей розничным клиентам предлагается ставка 13,5% годовых. "Конец года — период, когда люди особенно внимательно управляют ликвидностью: растут траты, и при этом хочется получить хорошую доходность по предновогодним промо‑вкладам", — прокомментировал руководитель департамента ВТБ Павел Тулубьев.
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финансы, банки, россия, втб, private banking
Финансы, Банки, РОССИЯ, ВТБ, private banking
10:16 13.11.2026 (обновлено: 10:22 13.11.2026)
 
ВТБ повысил ставки по вкладам на четыре месяца

ВТБ с 13 ноября повысил ставки по новым рублевым вкладам на четыре месяца

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с 13 ноября повышает ставки по новым рублевым вкладам на четыре месяца, сообщает банк.
"С 13 ноября ВТБ улучшает условия по рублевому ВТБ-вкладу на четыре месяца. При размещении новых для банка средств от 1,5 миллионов рублей максимальная ставка на этом сроке составит 13,6% годовых для розничных клиентов и 14% — для сегментов "Привилегия" и Private Banking", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что для "новых" денег от 500 тысяч рублей розничным клиентам предлагается ставка 13,5% годовых.
"Конец года — период, когда люди особенно внимательно управляют ликвидностью: растут траты, и при этом хочется получить хорошую доходность по предновогодним промо‑вкладам", — прокомментировал руководитель департамента ВТБ Павел Тулубьев.
 
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